Apple y Google se unen para facilitar la transferencia de contenidos de Google Fotos a iCloud Fotos

Apple y Google han ampliado sus ofertas de transferencia de directa de datos y archivos para permitir que los usuarios de Google Fotos envíen imágenes y vídeos directamente a iCloud Fotos, sin tener que descargarlos, algo que será posible gracias a una herramienta que se implementará durante la próxima semana. Esta colaboración forma parte de la Iniciativa de Transferencia de Datos (DTI), creadora de la herramienta de transferencia de datos de código abierto Data Transfer Project (DTP), que es de código abierto y de libre acceso para los desarrolladores. DTP contempla el desarrollo de un marco común para la transferencia de datos entre servicios y aplicaciones, evitando que el usuario tenga que descargarlos directamente y fomentando así la portabilidad de esta información. Los responsables de esta iniciativa han reconocido en un comunicado reciente que "durante muchos años, la migración de datos ha ayudado a las personas a descargarlas en un servicio 'online' y subirlos a otro", motivo por el que la portabilidad sea ahora "algo que las personas esperan de las aplicaciones y los servicios que usan todos los días". Así lon ha indicado en su blog, donde han señalado que la DTP "es el núcleo de la DTI", una herramienta que brinda a las personas "una manera sencilla de transferir directamente sus datos personales de Internet". Con ese objetivo, han anunciado que Apple y Google automatizarán el proceso de transferencia de Google Photos a iCloud Fotos, por lo que no será necesario descargar los contenidos para poder moverlos de la plataforma nativa de iOS a la de Android a partir de la próxima semana. Desde Apple, han recordado que cuando se transfrieren fotos y vídeos desde el servicio de Google al suyo, éstos no se eliminan de su fuente de origen. Asimismo, han adelantado que este proceso puede tardar entre varias horas y algunos días, "dependiendo del tamaño de las fotos y los vídeos que se transfieran". Este servicio estará disponible para los titulares de cuentas de Apple en más de 240 países y regiones de todo el mundo. Asimismo, si el servicio se habilita en una cuenta de la compañía de Cupertino, se incluirá como opción dentro de Google Takeout. Este formato, en cambio, no está disponible para cuentas de menores ni de Apple ID administradas. "No es posible importar datos de fotos y vídeos a iCloud mientras la Protección de datos avanzada para iCloud esté activada en la cuenta", ha matizado. Una vez se haya realizado la transferencia, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación por parte de Apple indicando que ésta se ha completado, según ha explicado en su página de soporte.

