Scaloni, sobre situación de técnicos en la Copa: "Creo que es bueno aguantar los procesos"

East Rutherford (EE.UU.), 8 jul (EFE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, considera que "es bueno aguantar los procesos, porque acaban dando frutos", lo que no ha pasado con varios técnicos en la Copa América.

Preguntado por la situación que vive el fútbol sudamericano, con las salidas de Félix Sánchez, de Ecuador, y Daniel Garnero, con Paraguay, y los problemas de Dorival Junior tras la eliminación de Brasil, afirmó que él vivió una situación similar en la Copa América 2019 y, gracias a que siguieron confiando en su proceso llegaron los éxitos posteriores (una Copa América, una Finalíssima y un Mundial).

"Yo estoy agradecido por estar acá. En 2019, no estábamos muy bien y se aguantó el proceso y eso nos permitió llegar acá. Quizá se podía haber conseguido sin nosotros, pero lo importante es aguantar los procesos y eso da su fruto. El problema fundamental es aguantar un proceso cuando hay momentos malos", añadió.

Respecto a la comparación entre Eurocopa y Copa América, dijo que el "nivel es muy parejo" y que, a lo mejor, se podría invitar a una selección europea y que una sudamericana fuese al torneo europeo. "Aunque eso es un Mundial", resaltó.

También se refirió al nivel que aportan la selecciones de la Concacaf a la Copa América.

"No sé quién dice que hay mucha diferencia entre la Concacaf y la Conmebol, yo no la veo. México ha estado a nada, a un gol, de pasar y Estados Unidos tuvo un buen nivel. Me parecen selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica.