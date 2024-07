Modi pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania: "No se puede lograr una solución en el campo de batalla"

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha instado este martes al presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la invasión rusa de Ucrania durante un encuentro en Moscú, una cita que ha aprovechado para resaltar que la solución al conflicto "no se puede lograr en el campo de batalla". El mandatario indio, que se encuentra de visita en Rusia, ha hecho hincapié en la importancia de detener los enfrentamientos y volver a la mesa de diálogo. "India siempre ha apoyado el respeto a la Carta de Naciones Unidas, que incluye cuestiones sobre la integridad territorial y la soberanía. No hay solución sobre el terreno. El diálogo y la diplomacia son el camino a seguir", ha aseverado durante una reunión con Putin. En este sentido, ha mostrado su preocupación por el reclutamiento de ciudadanos indios, que son captados por "agentes sin escrúpulos" para unirse a las filas rusas. No obstante, fuentes cercanas al asunto han indicado que Putin se ha comprometido a lograr que todos ellos sean repatriados cuanto antes, tal y como recoge la cadena de televisión india NDTV. Se estima que unos veinte ciudadanos indios han sido obligados a luchar en el marco de la invasión de Ucrania después de ser engañados por agentes con el pretexto de lograr trabajo bien remunerado. Esta es la primera visita que Modi realiza al país desde que comenzó la guerra hace ya más de dos años y tras su vuelta al cargo para un tercer mandato. India ha tratado de alejarse de las críticas explícitas a Moscú y ha mostrado su abstención ate la ONU a la hora de votar resoluciones contra Rusia. Putin, por su parte, ha dado la enhorabuena a Modi por su victoria en las elecciones de abril y ha puntualizado que esto muestra su gran "efectividad" a la hora de sacar adelante los intereses del país asiático. "Los resultados hablan por sí mismos: India es ahora el tercer país del mundo en términos económicos", ha dicho. Asimismo, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado comentar sobre la situación de los ciudadanos indios reclutados en el marco de lo que Rusia denomina como "operación militar especial" y ha afirmado que el encuentro entre Putin y Modi ha durado aproximadamente tres horas. "Ha sido una conversación bastante significativa", ha señalado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Además, ha confirmado que una gran delegación los acompañará durante los encuentros previstos para esta jornada.

