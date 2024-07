EEUU confirma que uno de sus ciudadanos resultó herido en un ataque de Hezbolá contra Israel el fin de semana

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha confirmado este lunes que un ciudadano estadounidense resultó herido durante un ataque del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra territorio israelí el pasado fin de semana. "Puedo confirmar que hubo un ciudadano estadounidense que resultó herido en Israel, pero no puedo dar más detalles de la situación", ha añadido Miller durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que se encuentra "supervisando la situación" y "en contacto" con las autoridades israelíes. Un gran ataque con cohetes lanzado este domingo por las milicias libanesas de Hezbolá contra el norte de Israel, en particular contra una base militar, dejó al menos cuatro heridos, uno de ellos de nacionalidad estadounidense, y desatado la alarma en varias comunidades de la región de la Baja Galilea. Hezbolá confirmó este ataque en respuesta a la muerte el sábado de un destacado integrante de la organización, Maytham Mustafa al Attar, en el ataque de un avión no tripulado de Israel en el municipio nororiental de Baalbek, uno de los bastiones de las milicias. Fuentes sanitarias y militares citadas por el diario 'The Times of Israel' informaron sobre tres heridos por el impacto de un misil guiado anticarro lanzado contra una posición militar en Zarit, entre ellos el mencionado civil estadounidense, de 31 años y que se encuentra en estado grave.

Compartir nota: Guardar Nuevo