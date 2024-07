Teresa Urquijo y su elección perfecta para la boda de su prima

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo disfrutaron de este sábado de una boda súper especial, sobre todo para ella. Su prima, Verónica, se daba el 'Sí, quiero' con Roberto Truque en Soria y, como era de esperar, no quisieron perderse este emocionante enlace. Durante esta semana conocíamos más datos del evento, pero sobre todo la gran amistad que hay entre Teresa y Verónica. Además de tener ese vínculo familiar, la relación entre ellas va mucho más allá y se consideras amigas. Como no podía ser de otra manera, Teresa volvió a llamar la atención con la elección que tuvo para el enlace. Aunque las altas temperaturas azotaron toda España el pasado viernes, la mujer del alcalde tuvo en cuenta la bajada de las mismas y la zona en la que se encontraban para no pasar frío. Muy sonriente, Urquijo optó por un vestido con estampado floral de color azul celeste de manga larga y semiabullonada, cuello cerrado y falda fluida. En el calzado apostó por unas sandalias nude, que complementó con un bolso de mano en color crudo. Teniendo en cuenta que luego podía pasar frío, portaba en sus manos un chall de punto en color morado.

Compartir nota: Guardar Nuevo