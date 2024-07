Samantha Hadson asegura que el testimonio de Álvaro Muñoz Escassi no es para aplaudir

El testimonio de Álvaro Muñoz Escassi ha dado mucho que hablar este fin de semana y es que nadie se esperaba que el jinete fuera a hablar de sus gustos sexuales y del motivo por el que su relación sentimental con María José Suárez terminase. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su entrevista es que reconociese públicamente que a lo largo de su vida ha tenido relaciones con mujeres transexuales y que en el terreno sexual había hecho de todo, dejando entrever que había intimado también con personas de su mismo género. Sus declaraciones no llamaron la atención por su contenido sino porque por primera vez una persona como el jinete, con esa imagen que se ha cosechado durante años, reconociese su libertad sexual en un plató de televisión... siendo su discurso muy aplaudido. Sin embargo, hay quien no le da tanta importancia. Es el caso de Samantha Hadson, con la que hablamos en el Orgullo de Madrid y nos confesaba que "tampoco es algo para aplaudir, eres hetero o bisexual, te gustan las chicas pues muy bien por él, no es algo para colgarse la medalla, te has acostado con una persona que es trans". Y es que él en primera persona ha sentido el rechazo por parte de hombres debido a su condición: "A mí alguna vez cuando me han rechazado por trans no me he sentido despechada, me da lástima que la gente no haga algo que les apetece porque sientan esa vergüenza social".

