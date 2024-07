Didier Deschamps: "España ha hecho la mejor Eurocopa hasta ahora"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este lunes que España, rival el martes en una de las semifinales de la Eurocopa 2024, está haciendo el mejor fútbol del torneo por el momento, si bien aseguró que su equipo intentará mejorar para superar a los de Luis de la Fuente y, de paso, no aburrir a sus aficionados. "España es el equipo que ha hecho la mejor Eurocopa hasta ahora. Han dejado la mejor impresión después de cada partido", reconoció el seleccionador galo en rueda de prensa, pensando en el duelo del martes en Múnich. Por contra, Francia no está desplegando un gran fútbol y el técnico se enfadó tras una pregunta al respecto. "Si se aburre, cambie de canal y ponga otro partido. Qué le voy a decir...", le espetó a un periodista. "Es un torneo difícil para todos. Nos ha pasado en anteriores ediciones, pero tenemos la capacidad de hacer felices a muchos franceses. Ha habido tiempos en los que lo hemos pasado mal, pero lo siento si ahora aburre nuestro fútbol", ahondó. Deschamps aseguró que la máxima estrella de Francia, Kylian Mbappé, está en condiciones de jugar después de que fuera sustituido antes del final de la prórroga en los cuartos de final del pasado viernes ante Portugal. "Sabíamos que la prórroga (contra Portugal) fue un poco dura para él. Desde el punto de vista muscular, seguro que estará en el campo. Queríamos que descansara todo lo posible. Hemos hecho todo lo posible, y estoy convencido de que Kylian está bien. Al igual que el resto del grupo", comentó. Eso sí, no está todavía al cien por cien a nivel fisico. "Empezará el partido. Nos hubiera gustado tener un día más de descanso. Está en buen estado, al igual que los otros jugadores. Tenía un pequeño problema en la espalda, después el golpe en la cara... Pero sigue con nosotros. Estoy convencido que mañana lo dará todo por el grupo", reiteró. "Es una situación nueva para él, especialmente por la máscara, su visión se ha modificado, debe acostumbrarse. Cada día está mejor, pero deberá jugar un par de semanas más la máscara, quizá algunos meses", comentó sobre la máscara que debe llevar su delantero estrella para poder jugar. Sobre España, destacó el poderío ofensivo que tiene en las bandas, con Lamine Yamal y Nico Williams. "Podemos obligarlos a intentar que no reciban balones, por ejemplo, también podemos limitar su capacidad de ataque con posesiones largas, o evitar que reciban el balón en buenas condiciones", señaló. En cuanto a cómo parar a Rodri y el centro del campo español, reconoció que su rival tiene un gran centro del campo. "Tiene esa capacidad de mantener el control del partido, es un equipo complicado y peligroso arriba, pero es el centro del campo el que lo sostiene todo. Pero son todos los jugadores los que mantienen el nivel. No quiere poner presión a España, pero es el equipo que mejor ha jugado. Esa es mi impresión", aportó.

