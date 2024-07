Domingo, 7 de julio de 2024 (08:00 GMT)

FRANCIA ELECCIONES

Los franceses votan la amplitud de la victoria de la ultraderecha de Le Pen

París (EFE).- Los franceses votan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las que decidirán la amplitud de la victoria de la ultraderecha de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen. Las mesas electorales abrieron a las 8.00 hora local y cerrarán a las 18.00 (entre 6.00 y 16.00 GMT) en las poblaciones más pequeñas, las 19.00 (17.00 GMT) en ciudades medianas y las 20.00 (18.00 GMT) en las ciudades grandes. Esta segunda vuelta elegirá a 501 diputados en competiciones individuales en cada circunscripción, después de que 76 candidatos ya lograron ser elegidos en la primera vuelta del domingo 30 de junio al alcanzar al menos el 50 % de los votos.

ISRAEL PALESTINA

Egipto acogerá delegaciones de EE.UU. e Israel para discutir una posible tregua en Gaza, según la TV estatal egipcia

El Cairo (EFE).- Egipto acogerá en los próximos días delegaciones de Estados Unidos e Israel para abordar los "puntos pendientes" sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza, después de que el grupo islamista Hamás presentara una propuesta revisada, informó la televisión estatal egipcia Al Qahera News. Una fuente "de alto nivel" citada por la cadena, muy próxima a los servicios de Inteligencia del país norteafricano, dijo que El Cairo realiza una serie de contactos con "todas las partes" con el objetivo de "impulsar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza". Asimismo, indicó que el equipo mediador egipcio está en contacto con la delegación de Hamás para discutir los puntos pendientes para alcanzar un cese de hostilidades y lograr un intercambio de rehenes israelíes en Gaza por presos palestinos en cárceles de Israel.

ISRAEL PALESTINA

Manifestantes convocan protestas por todo Israel por los nueve meses de guerra en Gaza

Jerusalén (EFE).- Manifestantes israelíes han convocado protestas a lo largo de todo este domingo y por todo el país al cumplirse nueve meses de la guerra en la Franja de Gaza, para reclamar un acuerdo de tregua que permita el regreso de todos los rehenes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Bajo el lema "Parar Israel", el amplio movimiento prodemocrático de protestas tiene el objetivo de congregar este domingo a más de un millón de personas en las calles para pedir la disolución de la Knéset (Parlamento israelí). La jornada comenzó al amanecer con protestas frente a las viviendas de ministros y diputados de la actual coalición de gobierno en diferentes puntos de Israel.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 16 muertos en ataque israelí en una escuela de la UNRWA en Nuseirat, centro de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 16 personas han muerto en un ataque israelí y 75 han resultado heridos por un ataque israelí sobre una escuela de la UNRWA en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, confirmó el Ministerio de Sanidad de Gaza. La escuela atacada, Al Jaouni, albergaba a unas 2.000 personas desplazadas, según la UNRWA, aunque el gobierno de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, eleva la cifra a 7.000 desplazados.

ISRAEL LÍBANO

Israel confirma haber matado a un comandante de la defensa aérea de Hizbulá en Baalbek

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó este sábado haber matado a un comandante de la defensa aérea de la milicia chií Hizbulá, Maitham Mustafa Al Ataar, en Baalbek, en el noreste de Líbano, a unos 80 kilómetros de la frontera con Israel. "Hace poco, la Fuerza Aérea operó en el área de Baalbek para atacar y eliminar al terrorista Meitham Mustafa Altaar, un operativo clave en la Unidad de Defensa Aérea de Hizbulá", informó un comunicado castrense. Al Ataar, cuya muerte también fue confirmada por Hizbulá, dirigió muchas de las actividades de la unidad y participó en la planificación y ejecución de numerosos ataques contra el Estado de Israel, indicó el Ejército.

R.UNIDO ELECCIONES

El laborista Starmer promete que su Gobierno hará "una política diferente"

Londres (EFE).- El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, aseguró este sábado que su Gobierno pondrá en práctica "una política diferente", avalada por la clara mayoría obtenida en las recientes elecciones generales del Reino Unido. Como prometió, Starmer no ha esperado para ponerse a trabajar de manera inmediata, celebrando ayer en Downing Street -desde ahora su despacho y residencia oficial- la primera reunión como flamante jefe del Ejecutivo junto con su recién estrenado gabinete. "Por primera vez en más de 20 años, tenemos una mayoría en Inglaterra, en Escocia y en Gales y esto es un claro mandato para gobernar en todas las cuatro esquinas del Reino Unido y, por ello, salgo mañana para estar en todas las cuatro naciones", dijo.

EEUU ELECCIONES

Biden acorta la ventaja de Trump en estados bisagra, según una encuesta de Bloomberg

Nueva York (EFE).- Pese a su cuestionada actuación en el cara a cara del pasado 28 de junio, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha reducido la ventaja del candidato republicano Donald Trump en los principales estados bisagra de EE.UU. para los comicios de noviembre, según una encuesta publicada por Bloomberg. Este sondeo, enfocado únicamente en siete de los estados más indecisos de EE.UU., revela que Trump supera al mandatario estadounidense por un ajustado 47 % a 45 %, la menor diferencia para el expresidente desde que Bloomberg comenzara a analizar el clima de voto en esos territorios en octubre.

EEUU TRUMP

Una jueza concede una pausa en el procesamiento de Trump por el caso de documentos confidenciales

Miami (EE.UU.) (EFE).- La jueza Aileen Cannon concedió este sábado una pausa en el procesamiento contra el expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump, acusado de retención ilegal de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras el fallo del Tribunal Supremo que le otorgó inmunidad parcial. La defensa de Trump había presentado este viernes una moción ante la jueza federal Cannon para pausar el procesamiento y estudiar las implicaciones que tiene la histórica sentencia emitida por el alto tribunal estadounidense. El Supremo falló que los presidentes de Estados Unidos no pueden ser procesados al dejar el cargo por actos que llevaron a cabo dentro de sus funciones oficiales.

BOLIVIA CRISIS

La Fiscalía de Bolivia investiga a 24 personas por el alzamiento militar contra Arce

La Paz (EFE).- Las investigaciones por la toma militar ocurrida el pasado 26 de junio en Bolivia incluyen hasta el momento a 24 personas y se ampliaron a otros tres delitos además de alzamiento armado y terrorismo, informó este sábado la Procuraduría General del Estado (PGE). La entidad encargada de la defensa del Estado detalló el listado de los investigados, entre los que están el destituido comandante del Ejército Juan José Zuñiga y otros exjefes militares, además del supuesto 'ideólogo' del alzamiento, el civil Aníbal Aguilar, que era asesor del despacho del Ministerio de Defensa.

HAITÍ CRISIS

El primer ministro haitiano da un ultimátum a las bandas para que depongan las armas

Puerto Príncipe (EFE).- El primer ministro de Haití, Garry Conille, dio este sábado un ultimátum a las bandas para que depongan las armas, un día después de que el poderoso líder de bandas, el expolicía Jimmy Cherisier, alias 'Barbecue', planteó esta posibilidad en procura de entablar un diálogo nacional con miras a recuperar la paz. "Las bandas armadas tienen un plazo muy limitado para deponer las armas", declaró Conille en una rueda de prensa en el aeropuerto de Puerto Príncipe a su regreso de Estados Unidos. El Estado "no va a esperar indefinidamente a que las bandas depongan las armas", añadió.

LATINOAMÉRICA ULTRADERECHA

Bolsonaro dice que no retrocederá pese a todos los procesos en su contra

Balneario Camboriú (Brasil) (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este sábado que no retrocederá en su carrera política pese a todos los procesos judiciales que enfrenta, en un evento ante miles de correligionarios y simpatizantes que dejaron claro que no aceptan otro candidato para las presidenciales de 2026. "A pesar de la Policía Federal haber ido tres veces a mi casa y a que aún enfrento unos 300 y pocos procesos, vale la pena seguir. No vamos a retroceder", afirmó el líder ultraderechista en su intervención en la quinta edición de la versión latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), el considerado mayor movimiento de derecha del mundo.

MERCOSUR CUMBRE

Mercosur celebra su cumbre en Asunción sin Milei, sin avances sobre acuerdo comercial con la UE y con China interesado

Asunción (EFE).- Asunción acogerá este lunes la cumbre de jefes de Estados del Mercosur sin la presencia del gobernante argentino, Javier Milei, con la participación como invitado del recién posesionado mandatario panameño, José Raúl Mulino, y el interés renovado de China de negociar con este bloque de integración. La reunión semestral para el traspaso de la presidencia rotatoria, esta vez de manos de Paraguay a Uruguay, se celebrará sin que se hayan logrado avances visibles con la Unión Europea (UE) para cerrar un tratado comercial que ambos bloques negocian desde hace casi un cuarto de siglo. EFE

int/jac