Raducanu deja tirado a Murray

Londres, 6 jul (EFE).- La británica Emma Raducanu se bajó del partido de dobles mixto que iba a jugar junto a Andy Murray y puso fin a la carrera del escocés en Wimbledon.

Murray, ganador en 2013 y 2016 del torneo, perdió junto a su hermano Jamie en el cuadro de dobles, por lo que la organización decidió darle un homenaje nada más acabar el partido.

En él se incluyó un vídeo en el que se recordaron los mejores momentos de la carrera de Murray, con declaraciones de Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams y Novak Djokovic. El serbio, además, estuvo presente en la pista junto a otras leyendas como Martina Navratilova y John McEnroe, para despedir a Murray, primer británico desde 1936 en ganar en Wimbledon.

Pese a la despedida, Murray, que no pudo jugar el individual por una dolencia en la espalda, aún tenía un partido programado en el dobles mixto junto a Raducanu.

La organización de Wimbledon decidió hacer el homenaje tras el partido con su hermano, en lugar de después del mixto por la posibilidad de que Raducanu se bajara del mismo, como así ocurrió finalmente. La británica alegó dolor en la muñeca. Disputará este domingo su duelo de octavos de final ante Lulu Sun.

"Desafortunadamente me he despertado con algo de dolor en mi muñeca derecha, así que he tomado la difícil decisión de retirarme del partido de dobles de esta noche. Estoy triste porque tenía muchas ganas de jugar con Andy, pero tenía que tener cuidado", dijo Raducanu.

Aunque Murray nunca ha dado una fecha definitiva para su retirada, este será su último Wimbledon. Hace semanas aseguró que sería "ideal" retirarse o en Wimbledon o en los Juegos Olímpicos. EFE

