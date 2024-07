Murat Yakin: "Tenemos mucha confianza"

Düsseldorf (Alemania), 5 jul (EFE).- Murat Yakin, seleccionador de Suiza, remarcó este viernes la "confianza" de su equipo para encarar los cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, de la que destacó su "calidad", pero al que advirtió de que le causará "problemas" como ya hizo el conjunto helvético contra Italia y Alemania en este torneo.

"No sabemos qué planea hacer Inglaterra, pero tienen mucha calidad. Nosotros estamos en buena forma, tenemos mucha confianza en nosotros mismos y lo hemos demostrado en varios partidos. Jugamos contra el vigente campeón (Italia) y jugamos bien contra Alemania (en la fase de grupos, con 1-1)", explicó en rueda de prensa en el Düsseldorf Arena, el escenario del choque de este sábado.

"El partido contra Italia nos motivó mucho, por supuesto. Nos ha dado más confianza. Nuestra afición también está muy contenta y nuestro país lo ha celebrado. Por estos momentos son por los que vivimos y estamos muy agradecidos por ello", continuó el técnico, cuya selección jamás ha disputado las semifinales de una gran competición. Ni de un Mundial ni de una Eurocopa.

¿Es este el partido de tu vida? "En los dos últimos partidos me habéis hecho esa pregunta. Y espero que me la volváis a hacer la semana que viene y que las cosas continúen así. Por supuesto, siempre es un momento así. Esto no es algo que se viva todos los días. Pero quizás me podéis volver a hacer esa pregunta la semana que viene", contestó Yakin.

Para este sábado, el técnico ha trabajado y ha analizado cada "detalle" para preparar el duelo contra Inglaterra. "Estamos contentos de estar en este momento. Hemos jugado bien y hemos sido capaces de crear problemas a los grandes rivales", insistió el preparador suizo, cuyo equipo ha disputado 38 encuentros bajo su dirección, con 17 victorias, 13 empates y ocho derrotas. EFE

