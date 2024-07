Hungría justifica la visita de Orbán a Moscú: "La guerra no tiene solución en el campo de batalla"

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha justificado la visita del primer ministro, Viktor Orbán, este viernes a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, como un "acercamiento para lograr la paz" y apunta que estos años han evidenciado que "la guerra no tiene solución en el campo de batalla". "Los últimos dos años y medio han demostrado que la guerra en nuestra región no tiene solución en el campo de batalla", ha escrito en su página de Facebook el jefe de la diplomacia húngaro, quien forma parte de la comitiva que ha viajado hasta Moscú, según el Kremlin, por iniciativa del primer ministro Orbán. Es necesario un alto el fuego y conversaciones de paz lo antes posible para poner fin al sufrimiento humano. Esperamos que la reunión de hoy en Moscú pueda acercarnos a la paz", ha expresado Szijjarto. Orbán, cuyo país ha asumido este 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha llegado a Moscú apenas unos días después de realizar su primera visita a Kiev desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Si bien el propio Orbán ha señalado que esto no le posibilita para hablar en nombre de la UE, desde Bruselas se han apresurado ha dejar claro que se trata de una visita que debe enmarcarse "exclusivamente" en el marco de las relaciones "bilaterales" entre Budapest y Moscú, línea utilizada también por la OTAN.

