Paula Badosa vence a la checa Brenda Fruhvirtova y avanza a tercera ronda de Wimbledon

La tenista española Paula Badosa avanzó este jueves a la tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa sobre la superficie de hierba, tras imponerse de manera contundente a la checa Brenda Fruhvirtova, número 88 del mundo, (6-4, 6-2) en una hora y 21 minutos de encuentro. Paula Badosa continúa con paso firme en Wimbledon tras vencer con superioridad a Fruhvitova, metiéndose por segundo año consecutivo en la tercera ronda del 'Grand Slam' británico. La española está reencontrándose con su mejor versión, y hasta el momento no ha cedido ningún set en el torneo, superando a dos tenistas con mejor ránking WTA. La catalana basó su superioridad en un juego agresivo con el que consiguió hasta 22 golpes ganadores, un registro muy superior a los nueve logrados por su rival. Además, el saque de Badosa funcionó a la perfección ganando el 74 por ciento de los puntos disputados con el primero, aunque para el próximo partido deberá ajustar su segundo saque, ya que cometió hasta seis dobles faltas y solo ganó el 32 por ciento de los puntos jugados. No tuvo el mejor arranque posible el partido para Badosa, que en el primer juego del partido cedería su servicio, dando la única ventaja que tendría en el partido a Fruhvirtova. Y es que la reacción de la española no se hizo esperar, y en su primera oportunidad de rotura, en el segundo juego del partido, devolvió el 'break' a la checa. Sería la primera de las tres roturas que asestaría Badosa a su rival en la primera manga, ya que también lo lograría en el sexto y décimo juego del set. Así, Badosa, que vio como la checa quebraba su saque en otra ocasión, acabó anotándose la primera manga por 6-4. Un primer set que se llevó pese a los 12 errores no forzados cometidos, y es que su rival se mostró aun más errática en su juego, regalando hasta 13 puntos a Badosa. En el segundo y definitivo set de partido, la superioridad de Badosa en el partido se hizo aun más patente, no dando desde el inicio ningún tipo de opción a Fruhvertova. La catalana arrancó de modo arrollador con un parcial de 4-1 a su favor, logrando romper los dos primeros turnos de servicio de la checa y, pese a ceder en una ocasión su saque, poner la directa hacia el partido. Un encuentro que acabaría cerrando con otra rotura de saque en el octavo y definitivo juego del set (6-2). Además de en el marcador, los números del segundo set también pusieron en evidencia la mejora en el juego de la española, mucho menos errática y sólida que en el primero. Badosa, con un juego más controlado, bajo su número de ganadores (9), pero rebajó el de errores hasta únicamente (3). Además, se mostró especialmente efectiva en los puntos de rotura a su favor, consiguiendo un inmaculado 3 de 3. Ahora, la siguiente piedra en el camino de Badosa en el torneo será la rusa Daria Kasatkina, cabeza de serie número 14 del torneo y número 12 del ránking WTA, que viene de arrasar en segunda ronda a la británica Yuriko Lily Miyazaki por un doble 6-0. BOUZAS SIGUE DE 'DULCE' Y SE METE EN TERCERA RONDA, MUNAR ELIMINADO La tenista española Jessica Bouzas se ha impuesto a su compatriota Cristina Bucsa en la segunda ronda de Wimbledon (7-6(1), 6-3), accediendo por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un 'Gran Slam', en la que se enfrentará a la checa, cabeza de serie número 31 del torneo, Krejcikova. Bouzas se mostró superior a Bucsa y, tras llevarse en el 'tie break' una primera manga muy disputada, impuso su tenis en un segundo set que, tras romper hasta en dos ocasiones el saque de Bucsa, acabó adjudicándose por el resultado de 6-3, cerrando el partido en una hora y 52 minutos. Por su parte, el español Jaume Munar quedó eliminado del torneo tras caer derrotado ante el australiano Alex De Miñaur por un contundente 6-2/6-2/7-5 en dos horas y cuatro minutos de partido.

