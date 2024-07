El Gobierno admite conversaciones con ERC para crear un consorcio fiscal con Cataluña que recaude el 100% de impuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez admite que en sus conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se encargaría la tarea de recaudar el 100% de los impuestos en esta comunidad. Así lo indican fuentes del Gobierno, que remarcan que esa potestad, la de recaudar la totalidad de los impuestos de Cataluña, viene recogida el Estatut. En ese sentido, desde Moncloa y también desde Ferraz insisten en que la propuesta que los socialistas harán a ERC para que apoyen la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, pasa por desarrollar lo ya recogido en el Estatuto de Autonomía. Las negociaciones están en marcha, y están siendo pilotadas por el PSC, que hasta el momento no ha comunicado "ni avances ni retrocesos" respecto a un acuerdo con los republicanos que pueda abrir las puertas del Govern a Illa. No obstante, reconocen que sobre la mesa está la negociación de este consorcio tributario --una propuesta que ya había lanzado Illa durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12M-- y que esta medida puede suponer la recaudación del 100% de los tributos, aunque no se han concretado los detalles ni el porcentaje de tributos que asumiría. EL ESTATUTO RECOGE LA CREACIÓN DEL CONSORCIO En concreto, el artículo 204 del Estatut, dedicado a la Agencia Tributaria de Cataluña, señala que "la gestión, recaudación, liquidación e inspección" de los tributos del Estado recaudados en Cataluña "corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo". "Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña", indica la ley autonómica. Actualmente ya existe la Agencia Tributaria de Cataluña y de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró dispuesto a desarrollarla, según indicó a finales de 2023 en Barcelona, donde acudió para reunirse con el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC). SÁNCHEZ, DISPUESTO A DESARROLLAR LA HACIENDA CATALANA Después de aquella reunión, al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, el jefe del Ejecutivo no cerró la puerta y dijo que "es algo que está en el Estatuto de Autonomía" y está "por desarrollar". "Cuestión distinta es como se materializa", apuntó a continuación. Hasta el momento, el Gobierno ha venido sosteniendo que busca una "fórmula imaginativa" sobre la financiación para Cataluña que pueda cumplir las expectativas de ERC, que permanece en una posición de máximos y sigue reclamando soberanía fiscal y recaudar y gestionar el 100% de los tributos. Esto supondría salir del régimen común de las comunidades autónomas y transitar hacia un sistema de concierto y cupo, como el que tienen País Vasco y Navarra, que recaudan todos los impuestos y después pagan una parte al Estado; una opción inaceptable para el Ejecutivo de Sánchez, que considera que se trata de una línea roja, según ha defendido en las últimas semanas.

