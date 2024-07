Maná canta a su México Lindo y Querido en Madrid con un público rendido a su música

Maná ha repasado este noche sus grandes éxitos en el primero de los dos conciertos que la banda méxicana tiene programados en Madrid dentro de su gira México Lindo y Querido Tour. Un concierto en el que el Wizink Center ha colgado el cartel de completo y el público se ha entregado desde que sonaron las primera notas de 'Manda una señal', el tema con el que la banda méxicana ha arrancado dos horas y media de actuación. Con el de esta noche, Maná encara la recta final de su gira en España tras seis años de ausencia de los escenarios nacionales. Después de Madrid, donde repetirá este jueves 4 de julio, llegará Las Palmas de Gran Canaria y Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la que se despedirán del público español. Con el Wizink Center abarrotado, la banda de Jalisco ha ofrecido a su fans una noche para no olvidar con el repaso de sus grandes hits con los que han conquistado el corazón de generaciones y que esta noche estaban representadas entre sus incondicionales fans de todas las edades presentes en el pabellón de la capital. Y tras 'Manda una señal' fueron llegando 'Corazón Espinado', 'Hechicera' o 'Labios compartidos', temas históricos que Fher, Alex, Sergio y Juan han interpretado para un público cada vez más entregado a su música y que Maná tenía listos para cubrir esa sed de fusión de ritmos latinos, pop y rock en la que se han convertido sus temas. Pronto empezaron los guiños a Madrid. "Como se ve la casa llena. Madrid, Madrid España, ya los extrañábamos un chingo", ha exclamado Fher Olvega poniendo en pie a un abarrotado pabellón. Con la interpretación de 'Dónde jugarán los niños' han improvisado una selva con un gran elefante sobre el escenario momento en el Fher Olvera, el cantante del grupo, no ha perdido la oportunidad de colocar su mensaje ecologista y expresar en palabras la preocupación por los cuidados del planeta, algo que la banda lleva en su ADN desde sus inicios como 'Sombero verde'. A la vez, en las pantallas gigantes, unidas a un impactante espectáculo de luces y sonido, los asistentes veían recreaciones de diferentes lugares del planeta en el que nacen las canciones de la mítica banda. `VIVIR SIN AIRE' Y 'TE LLORÉ UN RÍO' Y a continuación se han ido sucediendo otros de sus grandes éxitos: 'Vivir sin aire' con el sonido de la harmónica que Fher se ha sacado del bolsillo, 'Mariposa traicionera' o 'Oye mi amor' que seguían con un repertorio que no han dejado descanso a sus fans que, tema tras tema, han cantado de principio a fin y que, en ocasiones, ambientaban sus coros con las linternas de sus móviles encendidas. No se ha olvidado el cantante de Maná de los de su tierra y ha saludado a mexicanos, venezolanos, peruanos, colombianos que, repartidos entre el público, le han agradecido sus palabras desplegando banderas de sus países mientras el público bailaba con "El rey' y "Se me olvidó otra vez", a los que ha seguido el tema de José Alfredo, 'Te solté la rienda". Y la sorpresa de la noche ha llegado con ' Te lloré como un río' para la que el mexicano Christian Nodal ha acompañado a Fher sobre el escenario. 'El reloj cucú, 'Si no te hubieras ido' y 'No ha parado de llover' han sonado como previa de otro de sus grandes temas, 'Eres mi religión'. Todo ello desde un set en mitad de la pista desde el que la banda traba de intimar con un público ya totalmente rendido a su música. Y así ha llegado la recta final del show, en la que 'En el muelle de San Blas' y 'Clavado en un bar', interpretados de nuevo sobre el escenario principal, han cerrado una noche única de Maná 'Rayando el sol' de Madrid. El mítico grupo volverá a estar este jueves sobre el escenario del Wizink en el segundo y último concierto en el que se despedirá de la capital.

