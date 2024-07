Gabriela Guillén, muy seria tras su sonada ausencia en la fiesta del 'Turronero' para no coincidir con Bertín Osborne

Este sábado José Luis López 'El Turronero' celebraba por todo lo alto en Jerez de la Frontera, con 1200 invitados, actuaciones en directo e incluso un parque de atracciones, la Primera Comunión de su nieta. Como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta la íntima amistad del empresario de Ubrique y Bertín Osborne, el cantante era uno de los asistentes a la fiesta. Muy serio, daba esquinazo a la prensa y evitaba pronunciarse sobre su acuerdo con Gabriela Guillén y los siguientes pasos que dará tras reconocer públicamente la paternidad del hijo de la paraguaya. Una celebración a la que también estaba invitada la propia Gaby -muy amiga del Turronero, que ha ejercido de mediador entre el artista y ella- aunque como ha explicado Raquel Arias en 'Así es la vida', prefirió no acudir para no coincidir con Bertín y evitar un reencuentro público que hubiese sido de lo más incómodo. Y es que esta semana podrían saberse los resultados de las pruebas de ADN a los que se sometieron ambos al no poder paralizar la demanda de paternidad que interpuso la modelo contra el artista antes de alcanzar un acuerdo privado. El día 17 de junio veíamos a Gabriela en el Instituto Nacional de Toxicología con su bebé, y aunque el presentador ha conseguido dar esquinazo a la prensa y someterse a las pruebas sin ser captado por las cámaras, también habría cumplido con la Justicia. Muy discreta, la paraguaya ha reaparecido tras salir a la luz esta información y, asegurando que no sabe si Bertín se ha hecho las pruebas, ha dejado en el aire si hará público los resultados que demostrarían que es el padre de su bebé. Algo que por otra parte ya sabrían, puesto que a pesar de que la falta de confirmación por ambas partes, en mayo se hicieron los análisis en un laboratorio privado; y al comprobar que el menor era suyo, fue cuando llegó a un acuerdo con Gabriela y emitieron el comunicado en el que el cantante asumía la paternidad del pequeño. "No tengo ni idea, lo siento" ha asegurado cuando sabremos el resultado de las pruebas. "Lo siento, no voy a decir nada" ha insistido la esteticien, que tampoco ha querido pronunciarse sobre si sigue manteniendo una buena relación con 'El Turronero' tras su ausencia en la Comunión de su nieta. "Mira, lo siento. Tengo mucha prisa, no os voy a decir nada porque ya estoy bastante cansada. Lo siento" ha sentenciado más seria que en sus últimas apariciones.

Compartir nota: Guardar Nuevo