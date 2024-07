Enrique Ponce reaparece sin Ana Soria tras el impresionante arranque de la gira de Luis Miguel por España

Seis años después de su último concierto en España, Luis Miguel daba el pistoletazo de salida a su esperadísima gira por nuestro país el pasado viernes en Córdoba. Y como no podía ser de otra manera, arropándole entre bambalinas en la plaza de toros de Los Califas, su pareja Paloma Cuevas, con la que atraviesa su mejor momento dos años después de comenzar su relación. El objetivo de la diseñadora, siempre que sus compromisos profesionales y personales se lo permitan -ya que está volcada en sus hijas y en la salud de sus padres, Victoriano Valencia y Paloma Díaz, que se recuperan en su domicilio tras haber estado ingresados recientemente a causa de una neumonía en el caso del extorero, y del Covid en el de su esposa- es acompañar a su novio en su tour por España, que incluye paradas en Madrid, Navarra, Murcia, Barcelona o A Coruña en las próximas semanas. Y aunque en Córdoba han evitado que las cámaras les captasen juntos, la expectación es máxima para ver a la pareja presumiendo de su amor cuando se especula con que su boda podría estar cada vez más cerca. Tanto es así que su íntimo amigo Luis Alfonso de Borbón -que también asistió al concierto de Luis Miguel en la ciudad andaluza- ha bromeado con que la pareja ya se habría dado el 'sí quiero' en Las Vegas. Al margen de la felicidad de Paloma con el cantante de 'La Bikina', Enrique Ponce está centrado en su regreso a los ruedos en la que es la temporada de su despedida 30 años después de su alternativa. Este lunes el diestro de Chiva ha toreado en Burgos, y lo ha hecho sin la presencia de Ana Soria en el tendido como suele ser habitual. Tras acompañarle en su regreso a los ruedos el pasado 17 de mayo en Nimes, Francia, la joven almeriense no se ha vuelto a dejar ver en ninguna plaza, y aunque muchos aguardaban que reapareciesen juntos tras el espectacular inicio de gira de Luis Miguel no ha sido así y Ponce ha afrontado su última corrida sin el apoyo de su novia en la plaza, donde no cuajó su mejor tarde pero recibió un homenaje a su trayectoria. Emocionado por las muestras de cariño de los aficionados, el torero se mostró muy serio y guardó silencio sobre la ausencia de Ana en un día tan especial para él, evitando también pronunciarse sobre la felicidad de Paloma al lado del cantante mexicano, dejando en el aire si tiene previsto asistir a alguno de sus conciertos a pesar de que su amistad con Luis Miguel se rompió cuando se separó de la diseñadora.

