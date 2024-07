Guido Rodríguez: "Aún no sé qué pasará con mi futuro"

Sevilla, 2 jul (EFE).- El mediocentro internacional argentino Guido Rodríguez, quien este lunes quedó desvinculado del Betis al cumplir su contrato, ha manifestado que "aún" no sabe qué pasará con su futuro y que "aún las cosas no están claras".

'Qué bonito es lo que hemos vivido' y 'Toda la suerte del mundo' son los mensajes de despedida del Betis al centrocampista de Sáenz Peña en su adiós a una entidad a la que llegó en el mercado de invierno de la temporada 2019-2020 procedente del América de México con contrato hasta el 30 de junio de este año.

Pese a las reiteradas ofertas del club para que continuara por su papel clave en los esquemas del chileno Manuel Pellegrini, Guido Rodríguez ha cumplido su contrato y ha enviado un vídeo a la afición bética desde la concentración con la selección de Argentina para disputar la Copa América.

"Sé que no es lo ideal, soy el primero que lo ha pasado mal, pero no quería dejar de mandar este vídeo de agradecimiento a compañeros, afición y 'staff'. Creo que crecimos juntos, vivimos unos años increíbles. No sé que pasará conmigo en el futuro, les deseo lo mejor. Mucho Betis siempre", señala el mediocentro.

Guido Rodríguez se formó en las divisiones inferiores de River Plate, con cuyo primer equipo jugó una quincena de partidos antes de militar cedido en el Defensa y Justicia de su país e irse en 2016 a México, donde perteneció al Tijuana durante una temporada y al América desde junio de 2017 hasta su fichaje por el club verdiblanco. EFE

