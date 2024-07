Sánchez dice que la Tri supo sufrir y que luego de México jugará otra final con Argentina

Glendale (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador de Ecuador, Félix Sánchez, afirmó este domingo que su equipo logró la meta pese a haber sufrido ante México y que con Argentina en cuartos de final de la Copa América será "otra final".

Sobre el planteamiento defensivo y algo 'suicida' que le pudo haber costado a Ecuador el partido en los últimos minutos, dijo: "Jugábamos una final para clasificar, nos ha costado tener la posesión del balón. El rival hizo una presión muy alta, ellos con el juego directo nos han metido en el área, pero estamos clasificados a pesar de haber sufrido".

El estratega agregó que la Tri supo sufrir ante México, al que catalogó como un gran rival al que sólo le ha faltado el gol.

"Hemos sabido sufrir cuando se tenía que sufrir y al final eso nos ha dado la clasificación. Tengo que felicitar a los jugadores por mostrar esa personalidad".

Sobre el próximo partido contra Argentina, campeona del mundo y vigente campeona de la Copa América, el 4 de julio en el estadio NRG de Houston, señaló que intentarán competirle.

"No hay rival mejor que este y sabemos la dificultad que va a tener. Es otra final con Argentina, intentar competir contra el mejor jugador del mundo y contra el mejor equipo del mundo... que a pesar de haber ganado todo sigue teniendo hambre".

"Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos once contra once y haremos todo lo posible, la tarea es difícil pero el equipo está con ganas de jugar ese partido", concluyó Sánchez.