Tedesco: "Que el trabajo de año y medio dependa de un partido es un poco exagerado"

Düsseldorf (Alemania), 30 jun (EFE).- Domenico Tedesco, seleccionador de Bélgica, defendió este domingo su trabajo al frente de los 'Diablos Rojos' y aseguró que su éxito o fracaso en la Eurocopa no dependerá del partido que disputarán ante Francia en los octavos de final porque sería "exagerado".

Tedesco sólo ha perdido un partido en el último año y medio, precisamente en la Eurocopa y en su primer duelo frente a Eslovaquia (0-1). Por eso, en la víspera de enfrentarse a Francia, reivindicó su trabajo en una rueda de prensa después de ser preguntado por si el éxito de la Eurocopa dependerá de su próximo encuentro.

"Es una pregunta difícil. El partido será complicado porque es un rival duro. Que el trabajo de año y medio dependa de un partido es un poco exagerado, aunque somos conscientes de que es un encuentro muy importante. Estamos capacitados para ganar mañana", manifestó.

El técnico de Bélgica no quiso desvelar cuál será el plan para frenar a Francia porque "no sería inteligente decirlo", pero afirmó que su equipo está en la obligación de tener más de un plan: "A veces es necesario hacer ajustes y actuar rápidamente".

Sobre la falta de gol de Romelu Lukaku, que aún no ha marcado pese a haber gozado de muchas ocasiones, dijo que no está preocupado por eso ya que él y todo su equipo tienen mucha confianza en el delantero del Inter.

También habló sobre su afición, que despidió a su selección con una sonora pitada después del tercer partido de la fase de grupos que empató su equipo con Ucrania (0-0).

"Este tema ya está cerrado, no tengo ganas de quejarme de eso. Los aficionados saben que ahora les necesitamos. Tienen derecho a expresar sus opiniones, se les permite hacerlo porque pagan mucho dinero por una entrada. Pero nosotros también podemos sentirnos decepcionados. Tanto ellos como nosotros hemos expresado nuestro descontento y ahora tenemos que estar juntos mañana", indicó.

Asimismo, aseguró que Bélgica está un peldaño por debajo de Francia: "Está claro que no somos los favoritos. Pero no me importa si somos favoritos o no somos favoritos. Solo queremos clasificarnos para la siguiente ronda".

"Puede que Francia tenga más experiencia en determinadas posiciones, pero no voy a hacer comparaciones porque eso significaría que tenemos dudas. En el partido no debemos estar nerviosos al principio. Tenemos que empezar con mucha fe. Hemos estado trabajando en ello estos últimos días. Sin fe no se llega a ninguna parte", añadió.

Finalmente, justificó la mala primera fase que completó Francia porque, declaró, tenía un grupo muy complicado con selecciones como Polonia o Países Bajos e incluso Austria, que finalmente consiguió el liderato. "Se clasificaron y eso es lo más importante. Su actuación estuvo bastante bien", destacó. EFE

