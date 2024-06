'The New York Times' pide a Biden que abandone la carrera electoral

La junta editorial del diario estadounidense 'The New York Times' ha pedido al presidente del país, Joe Biden, que abandone la carrera electoral tras el pobre resultado de su primer debate de esta semana contra su rival republicano, Donald Trump, una amenaza tan seria para la nación que, juzga el medio, hace falta un candidato en plenitud de facultades que el actual mandatario nunca demostró durante el careo. El errático comportamiento de Biden durante el debate de Atlanta ha disparado la alarma en las filas del Partido Demócrata, según reconocieron decenas de sus responsables poco después del encuentro. Incapaz de rebatir de manera coherente la sucesión de mentiras de Trump, que sí impugnaron a posteriori los medios norteamericanos, el presidente tampoco logró transmitir una visión coherente de su plan de campaña e incluso llegó a forcejear con algunas frases durante su turno de palabra. "El presidente apareció la noche del jueves como la sombra de un gran servidor público", lamenta el diario norteamericano. "Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Le costó responsabilizar a Trump por sus mentiras, sus fracasos y sus escalofriantes planes, y en más de una ocasión le costó terminar una frase", añade la junta editorial. Tras reconocer a Biden como un presidente "admirable" y de asegurar que, de llegar hasta el final, le prestará su respaldo de manera inequívoca, el medio pide otro contendiente más potente ante lo que, teme, sea la llegada de un segundo mandato de Trump, "sin ningún tipo de restricciones" y bajo la promesa de "ejecutar sus promesas y amenazas más extremas". El 'NYT' argumenta además la premisa de que "si Biden dice que el riesgo de un segundo mandato de Trump es tan grande como dice que es, y estamos de acuerdo en que es enorme, la dedicación que ha exhibido hacia este país le deja con solo una opción". EL 'WASHINGTON POST' PIDE REFLEXIÓN Horas antes, otro de los diarios más importantes del país, el 'Washington Post', recomendó a Biden que se tomara este fin de semana para reflexionar sobre su futuro. Si bien el medio no pidió al mandatario que dejara la carrera, si solicitó a Biden que "haga un ejercicio de introspección" tras una "calamidad" de debate. "Ha conseguido que nos planteemos la legítima pregunta de su es capaz de desempeñar cuatro años más en el trabajo más difícil del mundo", indica la junta editorial. Por lo tanto, "resulta esencial" que Biden consulte en las próximas horas "con su familia y con sus asesores" si su propósito de presentarse a la reelección "redunda en el mejor interés del país".

