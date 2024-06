Le Normand: "Antes de la Eurocopa nadie confiaba en nosotros"

Colonia (Alemania), 29 jun (EFE).- Robin Le Normand aseguró que dentro de la selección española no cala que ahora sea señalada como una de las grandes favoritas al título en la Eurocopa de Alemania, recordó que antes del inicio "nadie confiaba" en ellos y pidió tener "la cabeza fría" para superar a Georgia en octavos y luego pensar en cotas mayores.

"No hacemos caso a lo que se dice fuera porque al final antes de la Eurocopa nadie confiaba en nosotros y ahora vamos a ganar sí o sí. Por eso hay que tener la cabeza fría y afrontar el partido (contra Georgia) igual que el grupo, siendo muy humildes. Tenemos que salir con todo para intentar ganar dándolo todo en el campo", dijo en rueda de prensa en el Colonia Arena.

Jugará con el peligro de sanción si ve una nueva cartulina amarilla que podría provocar su ausencia en cuartos de final, una situación que el central confesó no le condicionará en nada en los octavos.

"No veo más que este partido, ya veremos lo que pasa si estoy en el campo y si la jugada pide hacer una falta o el árbitro me saca amarilla. Si eso pasa, tenemos un grupo muy completo. Ante Albania se vio que cambió el seleccionador a diez jugadores y el equipo no bajó el nivel. Tenemos un grupo increíble", afirmó.

Le Normand reconoció que lo que está viviendo con la selección española "es el sueño de cualquier jugador", y que cuando dio el paso de nacionalizarse "no sabía que iba a llegar hasta aquí ni ganar un título".

"Trabajas para eso, pero hay muy poca gente que puede ganar un título con su selección. He tenido la suerte de hacerlo y ahora estar en la Eurocopa. Estoy agradecido y sigo trabajando en el campo para crecer y devolver la confianza que me han dado", señaló.

"Sé que no iba a convencer a todo el mundo, pero siempre he dicho cómo me siento. No voy a olvidar mi pasado, donde me he criado, de donde son mis padres, pero llevo nueve años en España, me han convertido en futbolista, me han permitido conseguir mi sueño y he crecido como persona también", subrayó.

"Cuando un chaval llega con 18 años y pasa ocho en el País Vasco, donde me han acogido de una manera espectacular, hay que valorarlo. Y sobre todo cuando te llaman desde la Federación y el seleccionador te demuestra confianza, se puede entender mi decisión", explicó cuando fue preguntado por un medio francés por el paso que dio.

Le Normand forma con Aymeric Laporte la pareja de centrales más repetida en los partidos de Luis de la Fuente. Confesó que en el campo se comunican en español, pese a ser los dos franceses de nacimiento.

"En el campo nunca nos dirigimos en francés, a veces en la concentración, pero muy poco porque no nos sale de forma natural. He crecido en España, he aprendido a comunicarme en español y es como me siento cómodo. Con Aymeric llevamos muchos partidos juntos y tenemos muy buena conexión, pero también con Nacho y Vivian. Los tres son muy buenos y me ayudan mucho", relató.

Resaltó, asimismo, el trabajo defensivo de España, que no ha encajado ningún tanto en los tres partidos de la Eurocopa, extendiendo el mérito más allá de la línea defensiva: "La estadística habla por sí sola y no solamente de la línea defensiva, también del grupo porque puedes tener una defensa muy buena que si la gente de arriba no tiene compromiso no sirve. Habla muy bien del grupo".

La goleada de España en Georgia, 1-7, o el cómodo triunfo en Valladolid, 3-1, en los dos duelos recientes entre ambas selecciones, no sirven de referencia para Le Normand, que espera un encuentro difícil en la Eurocopa.

"Hay que mantener la cabeza fría porque ese día hicimos las cosas casi perfectas y mañana va a ser un partido totalmente diferente. Es una Eurocopa, ellos han tenido más tiempo para trabajar, saben a que juegan. Es octavos, tenemos que salir pensando que es un partido duro. Vamos con confianza tras ganar los tres partidos sin encajar y con un juego atractivo, pero sabemos que va a ser un partido duro", manifestó.

No respondió y respetó la opinión de Giorgi Mamardashvil, que aseguró que Kvaratskhelia "es mejor que toda España", pero defendió Le Normand a sus compañeros.

"Está muy bien, si el portero dice eso es porque tiene mucha confianza y una opinión muy alta de su compañero. Habla muy bien de él, pero nosotros estamos concentrados en nuestro juego, en cómo vamos a poder tener la pelota y hacerles daño", afirmó.

Le Normand se negó a mirar un posible cruce con Francia, su país de nacimiento, si ambas selecciones avanzan en el torneo.

"Sería una semifinal, ojalá lleguemos hasta ahí. Sería un partido muy bonito porque siempre quieres enfrentarte a los mejores y ellos tienen jugadores muy buenos. Antes de pensar en eso hay que ganar a Georgia", declaró. EFE

