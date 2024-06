El Museo de Arte Belenista recibe una obra de la Embajada de Ecuador hecha en una mazorca de cacao

Un belén elaborado dentro de una mazorca de cacao de Ecuador es la nueva obra que amplía la colección de Belenes del Mundo del Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina (Málaga). Esta pieza ha sido donada por la Embajada en España del país latinoamericano. "Simboliza la riqueza cultural y la tradición artesanal de Ecuador y espero aporte a este único museo, con sentimientos de amistad y admiración", según ha señalado la embajadora Wilma Andrade, en el Libro de Oro de la Fundación Díaz Caballero, promotora de este centro. La ecuatoriana María Cecilia Trujillo, de 77 años, es la artesana responsable de esta particular obra, compuesta por figuras hechas de mazapán, poniendo así en valor una tradición que ha acabado siendo un emprendimiento comercial en la parroquia de Calderón, en el Distrito Metropolitano de Quito. Partiendo de la composición clásica de la Sagrada Familia en los belenes, junto a la mula y el buey, así como un ángel anunciador, en esta obra se ha dado forma a las figuras humanas representando a una pareja de cholos cuencanos. "Es muy importante, porque si bien es quizás el más chiquitito belén que va a tener este hermoso museo, está la esencia del Ecuador. Está la mazorca del cacao, que es la base maravillosa del cacao fino de aroma que se produce en Ecuador", subrayó la embajadora en España de una obra que se suma a una sección con otros belenes populares internacionales, también de otros países iberoamericanos como México o Perú, pero también de Alemania, China, Estados Unidos, Filipinas, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido o Uganda. Andrade, en su visita a "un espacio que yo creo que ha logrado confluir la esencia de la religiosidad y de los valores que nuestros pueblos procesan", estuvo acompañada por la cónsul general para Andalucía en Málaga, Diana Yepes. Y en el recibimiento a ambas y el resto de la delegación ecuatoriana, junto al presidente de la Fundación Díaz Caballero, Antonio Díaz, y la presidenta, Ana Caballero, y el director artístico del museo, Alejandro Calderón, estuvieron presentes el alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano, y el diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza; así como los primeros ediles de Alameda, José García, y Humilladero, Auxi Gámez, y responsables del Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera, entre otros. Tras la donación de la obra y firmar en el Libro de Oro, la delegación ecuatoriana pudo recorrer el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, un edificio de 5.000 metros cuadrados que cuenta en su exposición permanente con más de un centenar de obras y 2.000 figuras, repartidas a lo largo del recibidor, su distribuidor central y siete salas, lo que le convierte en el mayor espacio del mundo dedicado a la promoción y conservación del belenismo. "Ya no es que sea importante por la magnitud que tenga o los metros cuadrados, sino, por lo que hemos sido capaces de conseguir aquí en estos años", comentó el presidente de la Fundación Díaz Caballero, de un museo puesto en marcha en noviembre de 2017. El alcalde de Mollina agradeció a la embajadora de Ecuador en España su visita a este "emblemático museo": "Poco a poco, gracias a colaboraciones como la de Ecuador cada vez se hace más grande y es más conocido en el mundo entero, no solo el museo sino también el pueblo de Mollina". Por su parte, López Mestanza puso el foco en la importancia de la cultura y la educación como herramientas "que tienen que salvar a los pueblos de todos los males que podamos tener. Y la apuesta desde la Diputación de Málaga por lo que es la cultura en toda la provincia es importante y este es un buen ejemplo de ello, el museo y la Fundación Díaz Caballero".

