"No venimos a especular, venimos a construir", afirma el nuevo presidente de Duro Felguera a los accionistas

El presidente de Duro Felguera, Jaime Isita Portilla, ha destacado este viernes en Gijón su compromiso para que la compañía recupere su "verdadero valor", no solo económico, y ha puesto la mirada en las "enormes oportunidades" de negocio que ofrece México para crecer, tras la entrada como accionistas del Grupo Prodi, de la que es consejero delegado. "No venimos a especular, venimos a construir", ha asegurado durante su intervención en la Junta General de Accionistas de la empresa –la primera que preside--, celebrada en su sede gijonesa, con asistencia de un total de 67 accionistas, 33 presentes y 34 representados, lo que supone un 'quorum' del 59,18 por ciento , suficiente para la celebración de la misma y la votación de todos los puntos del Orden del Día. Se ha comprometido, de igual modo, a trabajar para recuperar la mayor parte del talento que salió de la empresa en sus momentos más difíciles, así como a trabajar para superar los problemas con los proyectos de Argelia (Djelfa) y Dubai. Sobre los dividendos de la empresa, ha sido claro: "No tengan duda, los vamos a multiplicar". "Estoy aquí porque creo en Duro Felguera", ha agregado su nuevo presidente, quien ha recalcado que la inversión de los Grupos Mota - Engil y Prodi "no es pasajera". "No somos inversionistas de ocasión", ha remarcado, al tiempo que ha reivindicado que tienen "gran experiencia acumulada, reputación y conocimiento". "Somos socios estratégicos", ha afirmado. Unido a ello, ha señalado que para hacer de Duro Felguera una empresa aún más fuerte se necesitan un plan inteligente, voluntad férrea y confianza. En cuanto al plan, ha indicado que lo primero será tomar el control de la empresa, comenzando por nombrar un nuevo Consejo de Administración "dinámico y ágil, capaz de adaptarse al presente y también capaz de anticiparse al futuro de forma flexible". También van a colaborar "muy estrechamente" con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que ha indicado que comparte con ellos que Duro Felguera sea "fuerte" y aporte empleo, crecimiento y valor a la economía de Asturias y de España. Al tiempo, ha adelantado que están avanzando en el nombramiento de un nuevo director financiero, que tendrá un perfil que combine capacidad con experiencia en la reforma de empresas y en el control de gastos. "Es indispensable poner en cintura a nuestra compañía", ha asegurado. Por otra parte, ha visto importante trabajar en recuperar la confianza en la empresa por parte de los mercados, a lo que ha agradecido el camino ya recorrido por la anterior presidenta, Rosa Aza, y su equipo. En esa misma línea, harán un 'road show' con los bancos y comunicarán a todos sus acreedores su plan. "Sabrán que Duró Felguera está de regreso y sabrán que venimos con todo", ha resaltado. En cuanto a los proyectos de Argelia y Dubai, se ha mostrado convencido de que lo van a superar y ha avanzado que cuidarán por el mejor interés de la empresa en la resolución de estos conflictos. A mayores, ha opinado que saldrán "más fuertes" de este proceso. De cara al crecimiento de la empresa, ha citado el Plan México, al tiempo que ha incidido en que este país tiene muy buenas oportunidades de crecimiento. Ha resaltado que México se encuentra entre los diez principales destinos mundiales para la inversión extranjera, dinámica que, según él, se ve acelerada por el efecto 'nearshoring', que está atrayendo a empresas de todo el mundo a establecerse en México, lo que les permite operar cerca de Estados Unidos, a precios competitivos. Isita Portilla ha remarcado que esto implica una enorme necesidad de parte del Estado para invertir en infraestructura de todo tipo, sobre todo en energías convencionales y renovables, lo que abre un mercado de oportunidades para Duro Felguera, pero también el crecimiento en ese país de la inversión privada en sectores clave para la empresa, como es la minería. Unido a ello, ha incidido en que para el desarrollo del Plan México la participación de Duro Felguera, junto con Mota - Engil México y Grupo Prodi, será definitiva, a lo que ha asegurado que los frutos "serán muchos y no se harán tardar". "Lo que necesitamos ahora es su confianza", ha trasladado a los accionistas. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Al término de las intervenciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Duro FelguerA, S.A., ha adoptado por mayoría de voto superior al 99 por ciento la aprobación de sus cuentas anuales y del Informe de Gestión de la compañía, tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2023. Asimismo, se ha aprobado el Estado de Información No Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y que forma parte del Informe de Gestión Consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023. También se ha dado luz verde a la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023 y a la ratificación del nombramiento de todos y cada uno de los consejeros nombrados por cooptación en el Consejo de Administración de 13 de mayo de 2024; como consejeros dominical Jaime Isita Portilla, Eduardo Espinosa y Mónica Rodrigues Sequeira y, como consejero independiente, Gerardo Tietzsch Rodríguez Peña. Por otra parte, se ha aprobado el nombramiento como consejero, a propuesta del Consejo de Administración de 27 de mayo de 2024, a Nuno Cardoso Correia da Mota Pinto. La Junta General de Accionistas también ha aprobado, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023 y el informe sobre política de remuneraciones del Consejo. Otros puntos acordados en la reunión de este día son el nombramiento de auditor externo a KPMG y el darse por informada del Reglamento del Consejo propuesto por este el 18 de enero de 2022.

