Nagelsmann: "Rüdiger parece que está bien, si no pasa nada podrá jugar"

Dortmund (Alemania), 28 jun (EFE).- Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, afirmó este viernes que Antonio Rüdiger, lesionado en un muslo durante el partido contra Suiza y duda hasta última hora para disputar los octavos de final, "está bien y jugará si no pasa nada".

El técnico del combinado germano confirmó la presencia de uno de sus jugadores clave en la estructura defensiva de su equipo. Con su otro central fuera por sanción (Jonathan Tah), la presencia de Rüdiger en el centro de la defensa para enfrentarse a Dinamarca parece muy importante para Alemania.

"Por el momento, parece que está bien para mañana. Si no pasa nada, podrá jugar. Rüdiger es muy importante, así que los médicos lo han intentado todo para que esté listo. Veremos lo que pasa en el entrenamiento de hoy, a veces si tienes problemas musculares hay que esperar a después de las sesiones. De momento, está en forma de nuevo, así que estamos felices de tenerle de vuelta", dijo en ruda de prensa.

Nagelsmann también analizó a su rival en octavos y afirmó que Dinamarca es un equipo que "está bien organizado" y que hace una presión alta con mucha fuerza física, aunque también habló sobre su capacidad para organizarse atrás.

"Su defensa es importante, por lo que tienen mucho que ofrecer. Hay que tener cuidado en el último tercio. En general, tienen un buen físico, muchos jugadores experimentados y una estructura clara y ensayada", comentó.

También se refirió al debate entre sus dos delanteros. Kai Havertz ha sido el titular y Niklas Füllkrug el suplente. Sin embargo, el segundo ha marcado dos goles por el único de Havertz, de penalti, y ahora muchos piden que juegue Füllkrug desde el inicio.

"Soy parte del cuerpo técnico y mañana decidiremos quien jugará mañana por la tarde poco antes de las 21:00 horas. No daré ninguna información. Nosotros como entrenadores, no seguimos ese debate. No leo nada, tengo bastantes cosas que hacer", señaló.

Asimismo, habló sobre las sensaciones que tuvo en la fase de grupos, en la que Alemania firmó dos victorias y un empate y se clasificó a octavos líder y con buena imagen.

"Fue muy interesante para nosotros. El primer partido (Escocia), fue mejor de lo esperado. Luego tuvimos un partido complicado contra Hungría y en el de Suiza nos costó hasta el final, así que hemos afrontado todo tipo de encuentros. Luchamos ante situaciones distintas y aprendimos a afrontarlas", manifestó.

Preguntado por la posible ausencia del danés Christian Eriksen, aquejado de problemas estomacales, pidió que el jugador del Manchester United esté listo para jugar en Dortmund: "Es un jugador muy especial, muy bueno encontrando espacios libres y en el último tercio. Es realmente bueno y espero verle en el campo porque me gusta, pero veremos qué pasa mañana".

Finalmente, tuvo buenas palabras para el seleccionador de Dinamarca, Kasper Hjulmand: "Le conocí en un taller de entrenadores en Düsseldorf. Es un entrenador brillante y como persona es educado y genial. Me gusta hablar con él sobre fútbol. Creo que no esperábamos enfrentarnos tan temprano, pero tengo muchas ganas de verle mañana. Le deseo todo lo mejor... Pero quiero ganar". EFE

