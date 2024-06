Inflación PCE de EE.UU. sube al ritmo más lento en seis meses

(Bloomberg) -- El indicador de inflación subyacente preferido de la Reserva Federal se desaceleró en mayo, lo que refuerza los argumentos a favor de recortar las tasas de interés más adelante en el año.

El llamado índice de precios del gasto de consumo personal básico, que excluye los productos volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0,1% respecto al mes anterior, el menor avance en seis meses.

En términos anuales, el PCE subió un 2,6%, la menor alza desde principios de 2021, según datos de la Oficina de Análisis Económico publicados el viernes.

El gasto del consumidor ajustado por inflación subió un 0,3%. Los ingresos nominales aumentaron un 0,5%.

El informe es una buena noticia para los miembros de la Reserva Federal, que pretenden empezar a bajar las tasas de interés en los próximos meses. Recientemente redujeron sus previsiones de recortes de tasas para este año, tras datos de inflación peores de lo esperado en el primer trimestre.

Los banqueros centrales prestan especial atención a la inflación de los servicios, excluidos vivienda y energía, que tiende a ser más rígida. Según la Oficina, este indicador aumentó un 0,1% en mayo con respecto al mes anterior, la menor alza desde octubre.

Hasta ahora, la demanda de los hogares se ha mantenido firme, a pesar de que los costos de endeudamiento han afectado a algunos sectores de la economía. Los gastos ajustados a la inflación de los servicios aumentaron un 0,1%, impulsados por las tarifas aéreas y la salud. El gasto en mercancías subió un 0,6%, liderado por el software computacional y los vehículos.

A pesar de algunos signos de enfriamiento del mercado laboral, el sólido crecimiento de los salarios sigue impulsando el gasto de los consumidores. Los sueldos y salarios aumentaron un 0,7%. En términos ajustados a la inflación, el ingreso real disponible creció un 0,5%, la mayor subida desde enero de 2023, después de una lectura plana en abril.

La tasa de ahorro aumentó al 3,9%, el nivel más alto desde principios de año.

El informe mensual del Gobierno sobre el empleo, previsto para el 5 de julio, ofrecerá la visión más reciente sobre el crecimiento de los ingresos.

