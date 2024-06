Diego El Cigala, sobre el futuro del flamenco: "Es tan grande y tan bonito que no necesita fusionar con nada"

El artista Diego El Cigala, cuyo nombre real es Diego Ramón Jiménez Salazar, ha asegurado el flamenco "es tan grande y bonito" que no necesita fusionarse con nada, para luego añadir, bromeando, que no confía en que "las nuevas generaciones" sostengan el futuro del género, y que solo confía en sí mismo. "Espero que algún día nos salven, pero ahora mismo no confío. Confío en mí. Es broma, a ver. Confío que la juventud esté por la labor del flamenco, mi consejo es que hagan discos de flamenco. Que no intenten hacer unas bulerías y resolverlo con eso. El flamenco es tan grande y tan bonito que no necesita fusionar con nada", ha agregado el artista en una entrevista con Europa Press. De este modo, el Cigala rechaza todas las nuevas fórmulas que unen al flamenco con estilos más "urbanos" como el dembow o el reguetón, a pesar de que en su gira 'El Cigala canta a México' el artista ha fusionado música tradicional del país con su estilo flamenco. "Si se mezcla con esos géneros, entonces, va muy mal. Yo me desecho de la lista. A mí ponedme en un huequecito por ahí al lado. Reivindico el flamenco y las grandes músicas. Pero a día de hoy cuando un cantante flamenco ha cogido ya un nombre, le ponen a cantar con dembow, reguetón, como un cantante urbano. Bueno, que yo todavía no entiendo qué es eso de cantante urbano. Pero en fin, yo no. El señor Cigala es un cantaor de flamenco, puro y duro. Y también muy musical", ha explicado. Cuando se cumplen cuatro años del lanzamiento de su trabajo 'El Cigala canta a México', el artista anuncia la gira de este disco, que comenzará en Pamplona el próximo 15 de diciembre y que le llevará a recorrer los principales escenarios españoles antes de aterrizar en Latinoamérica. "Al público español le encanta una buena ranchera, un buen bolero ranchero como 'Somos novios', 'De qué manera te olvido'... Hay una cosa que me da mucha curiosidad y es la juventud, los niños de 14 años, 15 años, que se saben este disco, un disco que es de culto para personas mayores. Ha sido difícil hacer este álbum porque a la hora de la rítmica, el flamenco se puede adaptar a todas las músicas, las demás músicas no se pueden adaptar al flamenco. Les cuesta un poquito más", ha apostillado El Cigala. "HACIENDO 'ZAPPING' DESDE UN SOFÁ NO PUEDES HACER FLAMENCO" El Cigala es fiel creyente de que hay que "pasar algunas fatigas en la vida" para poder cantar flamenco, porque haciendo 'zapping' desde el sofá no se puede tener "información en el corazón" que permita acercarse a este género musical. "Se tienen que pasar algunas fatigas en la vida. Porque haciendo 'zapping' desde un sofá no puedes cantar flamenco. Tienes que tener información en tu corazón y tanto las cosas buenas como las cosas malas convertirlas en buenas. Pero tienes que pasar fatigas, yo he pasado muchas fatigas en mi carrera artística para llegar a donde estoy y por eso tengo esa información en el corazón. Y soy noble en ese sentido. Me gusta ayudar a gente que está empezando, que tiene buenas maneras, que trae música. Creo que hace falta esa cultura musical. Se pierde", ha reiterado. Precisamente, el artista cree que esa profundidad es lo que falta a los artistas actuales de España y ha explicado que no deben hacer un disco del que solo se "salve" una canción "y ya". "Una cosa también muy importante, no sé si están de acuerdo conmigo, es que los discos cuando se graban, tienen que llevar un mensaje y una intención. ¿Cuál es la intención? Haces el disco, lo escuchas y luego lo tienes que llevar al directo, que tu escuches el disco y te entre la creatividad y la inspiración", ha concluido.

