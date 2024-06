Tyrese Haliburton: "Nuestro único objetivo es ganar la medalla de oro en París"

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Tyrese Haliburton, el jugador de los Indiana Pacers que formará parte del equipo de baloncesto de EE.UU. para los Juegos Olímpicos París 2024, declaró este jueves que el único objetivo del grupo dirigido por Steve Kerr es ganar el oro olímpico.

En una comparecencia ante los medios de comunicación de cara a los Juegos de París 2024, el jugador declaró este jueves que espera una feroz resistencia de los otros países porque todo el mundo quiere derrotar a EE.UU.

Pero Haliburton añadió que lo que más quiere en estos momentos es ganar el oro olímpico.

"Más que nada. El año pasado pasamos 40 días juntos sin resultado. Fue una gran experiencia, hice buenos amigos. Pero lo que realmente queremos es ganar la medalla de oro. Es nuestra única expectativa. Es nuestro único objetivo y lo que queremos hacer", continuó.

La estrella de los Pacers también aseguró que se encuentra en plena forma para competir tras superar problemas en la parte posterior de los muslos.

Haliburton se lesionó los músculos isquiotibiales en el segundo partido de los playoff ante los Boston Celtics, lo que le impidió participar en el resto de la serie. Sin Haliburton en la cancha, los Celtics derrotaron a los Pacers en cuatro partidos.

Tras el descanso con la finalización de la temporada, el jugador declaró que está totalmente recuperado.

"El cuerpo se siente fenomenal", afirmó.

"Esta es la primera semana que realmente he tocado una pelota desde el final de la temporada. He estado trabajando los últimos cuatro días pero no hay nada preocupante. El muslo se siente bien y estoy entusiasmado", añadió.

La estrella de los Pacers también expresó su ilusión de jugar en el equipo olímpico estadounidense con LeBron James y Stephen Curry, "dos de los mejores jugadores que han tocado una pelota de baloncesto".

"Estoy emocionado de jugar con ellos, ver qué piensan. Creo que tenemos una enorme cantidad de grandes mentes en el equipo. Soy el segundo más joven del equipo junto con Ant (Edwards). Así que mi plan es ver, tanto como pueda, qué piensan, ver cómo trabajan, sus rutinas y todo eso", añadió.

Aunque también reconoció que en el seno del equipo estadounidense habrá "un montón de bromas" entre jugadores que hasta hace unas semanas competían por el campeonato de la NBA.

"Me puede imaginar cómo va a ser. Va a ser divertido", dijo.

El equipo olímpico estadounidense está compuesto por: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) y Tyrese Haliburton (Indiana Pacers). EFE

jcr/cav