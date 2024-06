Mar Flores deja claro que no va a hablar del embarazo de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaban hace una semana, a través de una exclusiva en la revista ¡HOLA!, que se convertirán en padres el próximo mes de diciembre. Una noticia que revolucionaba los medios de comunicación en España y situaba en le foco mediático al clan Campos y, también, a Mar Flores. Tras conseguir las primeras imágenes de la modelo hace unos días, asegurando que "no voy a decir nada" y quejándose a la prensa de su seguimiento: "¿me vais a seguir todo el rato?"... Mar ha reaparecido. Lo ha hecho este miércoles. Enfadada por la situación que está viviendo y por la exposición mediática que está teniendo de nuevo tras conocer que su hijo será padre junto a Alejandra, la modelo ha mostrado toda su ira. "Jamás, no voy a contestar a nada" ha asegurado la modelo, dejando claro que no va a hacer ningún comentario sobre este embarazo que ha supuesto un antes y un después en la prensa del corazón. Ni siquiera ha querido hablar tras conocer que la hija de Terelu padece la Covid. Además, les ha mandado un mensaje a los reporteros: "Ahorraros el tiempo porque mi postura es esta" y acto seguido hacía un gesto con la boca, como cerrando la cremallera, con el que demostraba que su postura va a seguir siendo la misma: guardar silencio.

Compartir nota: Guardar Nuevo