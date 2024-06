La Xunta insiste en comprometer inversión para estadios si son sede del Mundial, pero pide financiación del CSD

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha vuelto a mostrar el compromiso de la Xunta en aportar inversión a los estadios de Riazor (A Coruña) y Balaídos (Vigo) en caso de ser elegidas sedes del Mundial 2030, pero reclama financiación "a partes iguales" entre los municipios, las diputaciones y también el Consejo Superior (CSD) de Deportes. A preguntas de la prensa este jueves, Calvo recuerda que la Xunta ya mostró el compromiso de colaborar "si alguna de las ciudades salía elegida sede del Mundial del año 2030". "A día de hoy, nosotros no conocemos ningún proyecto de reforma de los estadios y no sabemos exactamente las cantidades de las que se están hablando y en ningún caso la Xunta comprometió un porcentaje de financiación con ninguna candidatura", ha aclarado. Eso sí, asegura que debe haber financiación "a partes iguales" entre instituciones. "Lo que no puede ser es que España celebre un Mundial y el Ministerio, el Consejo Superior de Deportes, no tenga que poner un solo euro y el Mundial lo paguen los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas", avisa. "Primero, tenemos que esperar que se confirme si hay alguna sede en Galicia y, después, lógicamente, tendremos que hablar con la candidatura en caso de salir elegida" para un "acuerdo de financiación", expone. Recuerda que las sedes del Mundial "es una decisión del Consejo Superior de Deportes y de la Federación".

Compartir nota: Guardar Nuevo