Javier Ungría revela qué opina de Ángel Cristo Jr.

Todavía sin planes de vacaciones porque primero tiene que poner "todo en orden" tras más de dos meses en 'Supervivientes', y encantado con su vuelta a la 'normalidad', Javier Ungría ha reaparecido en la presentación de la nueva imagen del hotel NH Collection Eurobuilding y, con una gran sonrisa, ha revelado con quién se queda del reality, qué le pareció la victoria de Pedro García Aguado y cómo se lleva con Ángel Cristo Jr., uno de los concursantes más polémicos de su edición. "Yo tenía otros ganadores, pero a Pedro le quiero mucho y estoy contento de que ganase. Tiene un gran mérito" apunta, revelando que sus favoritos eran dos de los "pocos amigos, pero muy buenos", que se lleva de la experiencia más increíble de su vida. "A Pedro no le quito ningún mérito, me parece un tío tremendo y tiene su tema de superación que es brutal, pero para mí el día a día en el concurso y todos los méritos del día a día había otros que quizás podrían haber ganado como Gorka o Rubén, primero por afinidad y luego también porque creo que en temas meritorios era un poquito más suyo" explica. Sobre Ángel Cristo, Javier Ungría desvela que se lleva "muy bien" y, aunque "tuve idas y venidas allí en la isla", en España "he estado con él varias veces y muy bien". "Me parece un tío muy interesante, peculiar pero interesante" asegura. Sin embargo, prefiere no pronunciarse sobre la última y demoledora exclusiva del hijo de Bárbara Rey en contra de su madre, porque como deja claro "estoy absolutamente ajeno a todo esto, a Ángel o cualquier otra persona que se mueva en este mundo yo le quiero como persona, por cómo le conozco". "Todo esto que hacen los viernes y tal, yo no tengo ni idea de lo que hablan. No es un tema que me competa ni lo valoro para nada" reconoce. Un cariño por Ángel que también siente por Ana Herminia, a la que define como una persona "encantadora". "Estoy feliz de la vida. No sé si nos invitarán a su boda, pero estoy feliz por ellos, son la pera los dos" afirma. Muy discreto, Javier ha evitado hablar sobre su batalla legal con Elena Tablada por la custodia de su hija Camila, de 4 años, aunque sí nos ha contado que está "organizando todo lo mejor posible" las vacaciones por el bien de su pequeña, "para que esté ella fenomenal y tenga un verano estupendo".

