Carlos Alcaraz toma la central de Wimbledon junto a Sinner y Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz se entrenó este jueves en la pista central del All England Tennis Club de Londres en su puesta a punto para el torneo de Wimbledon que arranca el próximo lunes, donde coincidió con otros dos grandes favoritos como el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner. Alcaraz defiende título en el tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de su épica victoria en la final del año pasado, a cinco sets, contra Djokovic. El murciano, campeón el mes pasado de Roland Garros, no tuvo un buen contacto con la hierba la semana pasada, eliminado de manera temprana en Queen's. Sin embargo, La Catedral es otra historia para un Alcaraz que aprovechó la licencia que permite la organización de Wimbledon desde 2022 de entrenar en la Central y no en la Pista 14. Unos pocos tenistas ilustres son los elegidos y, esta vez, como vigente campeón, el de El Palmar pudo jugar un set de práctica. El español se midió con el ruso Daniil Medvedev, a quien venció por 6-2, y en el cambio de turno se encontró y saludó con Djokovic y Sinner. El serbio, siete veces campeón en la hierba inglesa, confirmó a los medios que estará en el sorteo de este viernes, a pesar de sus dudas físicas por su retirada en Roland Garros. Pese a su lesión en la rodilla, el de Belgrado será rival a batir igual que Sinner, flamante número uno del mundo y campeón el pasado domingo en Halle. El italiano ganó en la cita alemana su primer torneo sobre hierba y sin duda sigue siendo un tenista muy en forma y temible, campeón en Australia y semifinalista en París.

Compartir nota: Guardar Nuevo