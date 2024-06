Santi Denia: "Es la lista más difícil y van los que están convencidos al 100%"

El seleccionador olímpico de fútbol, Santi Denia, confesó este miércoles que la lista para Paris 2024 ha sido "la más difícil" desde su labor de técnico en la estructura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque se mostró "ilusionado" con una convocatoria que responde a "una decisión personal" y que cuenta con los que "están convencidos al 100%" de ir a los Juegos. "En 14 años que llevo aquí, es la lista más difícil que hemos hecho, porque tiene muchos condicionantes. Aquí están los que están disponibles y están convencidos al 100%", defendió el seleccionador en rueda de prensa tras ofrecer la convocatoria de 22 futbolistas, aunque reveló que él y su equipo arrancaron desde una primera lista de hasta 180 jugadores. El técnico repasó los "condicionantes" de esta convocatoria, que son "de edad, de número de jugadores" --empiezan 22 y luego cuatro descartes que se pueden recuperar en caso de lesión-- y que "es una fecha que no está en el calendario FIFA, por lo que los clubes, si no lo consideran oportuno, no te ceden a los jugadores". "Cada caso se ha tratado de manera individual, con mucho diálogo. Son los que están disponibles y convencidos de estar en unos Juegos . Yo creo que es el sueño de cualquier deportista poder disputar unos Juegos. A nosotros nos toca el mundo del fútbol, pero este evento es el más importante en todo el mundo del deporte. Y tengo que poner en valor a los 22 que están aquí con nosotros", defendió sobre su decisión. Y esta ha sido "personal", con el apoyo de la dirección deportiva de la RFEF. "Yo quería traer a estos 22, que son los que estaban disponibles. Con estos estoy encantado. Lo más cercano para nosotros fueron los Juegos de Tokio, donde vinieron tres jugadores del 96, y esa experiencia nos fue bien", recordó. "Ojalá vengan con la medalla de oro y con la copa. Ojalá vengan esos jugadores y vengan cuando vengan. Todos estaremos felices de que vengan el 15-16 cuando vengan. Les estaremos esperando. La experiencia nos dice que no podemos vivir en hipótesis. En Tokio vinieron faltando unos pocos días para el viaje a Tokio, pues las esperaremos, porque están encantados de poder disputarlos", comentó sobre Fermín López y Álex Baena, que doblarán EURO y Juegos. Y comparó sus casos con el de Pedri González, que en 2021 también participó en los dos torneos. "Para la federación no hay 'caso Pedri'. Ahora no, pero a Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de poder haber disputado unos Juegos en Tokio, de tener esa medalla de plata, es el sueño de cualquier deportista poder ir a unos Juegos y poder jugar una final. A nosotros no nos ha condicionado nada", aseguró. "NO HAY CASO PEDRI, NO NOS HA CONDICIONADO NADA" Además, agregó que es de "sentido común" que en esta lista estén "los jugadores que han conseguido la clasificación" el año pasado. "Aquí la palabra polivalencia cobra mucha importancia, el que es polivalente tiene muchas opciones de venir, al ser una lista de 18. Es un equipo con el que queremos tener el balón, queremos profundidad, tener velocidad, circular rápido. Todos los jugadores que están ahí han estado conmigo, y a eso también le doy importancia", analizó. "En abril tuvimos una delegación de la Federación viendo las instalaciones, viendo los campos y con la FIFA, tanto la coordinación como el seleccionador dimos nuestro punto de vista, que creemos que sería bueno que hubiera 22 jugadores, como fue el caso de Tokio. La decisión no es nuestra y habrá que respetarla porque es para todos, no nos podemos quejar. Nos gustaría, pero a día de hoy hay que dar una lista de 18", reveló. También estará en París un Pau Cubarsí que se cayó de la lista definitiva a la Eurocopa, algo por lo que el central azulgrana estaba "apenado". "Es normal que lo esté, pero es de 2007. Hay jugadores del 2000 y del 2007. Hay una diferencia de edad de siete años. Y el caso de Pau es algo excepcional. Está encantado y feliz de poder jugar unos Juegos", explicó, antes de celebrar que qué las selecciones masculina y femenina vayan a Paris 2024 "es algo histórico" y "muy bonito". Sobre otros nombres propios, Denia destacó el de Samu Omorodion, con el que está "encantado". "Ha venido durante todo el año y nos conoce, le conocemos y sabemos de su potencial. Nos puede dar mucho como el juego de cara, profundidad o remate dentro el área. Su temporada en el Alavés ha sido muy buena, porque ha tenido muchos minutos, y siendo un jugador tan joven, tener tantos minutos en 'Primera' le da un bagaje que es importante", explicó. Ante la experiencia olímpica, Denia se mostró "muy ilusionado" y con "ganas de intentar mejorar los últimos Juegos de Tokio, o igualarlo", cuando se logró la plata. "Poder estar en una final olímpica es el sueño ahora mismo de todos. Y lo que me transmiten los jugadores es que tienen muchas ganas de empezar a entrenar ya", comentó sobre el objetivo. "Queremos soñar en grande y nadie nos lo va a impedir. A ilusión y ganas no nos va a ganar nadie. Pero son torneos muy cortos, por eso será importante la polivalencia de los jugadores y repartir minutos. Tenemos hay que ir paso a paso y pensar que el primer partido es el más importante", añadió. Finalmente, Denia manifestó que el trabajo del cuerpo técnico de cara a París es "hacer un equipo y una familia en 40 días de concentración". "En la selección la palabra equipo cobra mucha importancia. Si habláis con Luis de la Fuente, le vais a oír esa palabras: familia y equipo, y los jugadores lo interiorizan por eso. Es importante que todos me conozcan, hayan estado conmigo y que sepan lo que es el ámbito de la federación", concluyó.

