La ONU confirma que desplegará un panel de expertos para las elecciones presidenciales de Venezuela

Naciones Unidas ha confirmado este martes que desplegará un panel de expertos para las elecciones presidenciales de Venezuela, que tendrán lugar el 28 de julio, tras realizar una evaluación técnica sobre la solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Un equipo de cuatro expertos se desplegará a principios de julio con el fin de proporcionar al secretario general de la ONU, António Guterres, un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones. Este informe será de carácter confidencial e incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en Venezuela. Los paneles de expertos electorales no requieren de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Asamblea General, y son poco comunes porque no emiten declaraciones públicas evaluando el proceso electoral de un Estado miembro, a diferencia de las misiones de observación electoral. Cabe mencionar que el CNE anunció la retirada de la invitación a la UE para observar las elecciones presidenciales alegando la imposición de sanciones "unilaterales" contra el pueblo venezolano, una acusación a la que el bloque respondió señalando que las medidas restrictivas no afectan a los ciudadanos ni a la economía en su conjunto. La UE, de hecho, había retirado temporalmente una serie de sanciones a dirigentes en Venezuela en el marco de los esfuerzos para contar con unas elecciones presidenciales "inclusivas y competidas". Concretamente quitó de su 'lista negra' al presidente del organismo, Elvis Amoroso y a otros tres miembros. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, será el candidato del chavismo el 28 de julio, cuando se enfrentará a Edmundo González Urrutia, que ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y a su téorica sustituta, Corina Yoris. Además de la inhabilitación de Machado, la oposición ha denunciado la detención de cerca de 40 militantes en lo que va de año y coincidiendo con la campaña electoral, por lo que han criticado un "régimen criminalizado" que se posiciona en contra "de la ruta electoral", ya que "ninguno ha cometido delito alguno".

