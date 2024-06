Fernando Saucedo: "Me pegó el volver a perder, duele cuando no podés cambiar la historia"

East Rutherford, 26 jun (EFE).- El boliviano Fernando Saucedo reconoció este miércoles que le afectó duramente la derrota de la Verde en el debut en Copa América frente a Estados Unidos, que acabó con resultado en contra de 2-0.

"Me pegó el volver a perder. Realmente duele cuando no podés cambiar la historia, cuando no podés llegar a los objetivos que uno se traza", dijo en una rueda de prensa en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.).

"Hoy por hoy estoy muy optimista de nuevo, con muchas ganas de afrontar este partido (ante Uruguay), de que todos mis compañeros y el cuerpo técnico estemos bendecidos el día de mañana y que podamos sacar un resultado que nos ilusione. Ver una selección que contagie, que se entusiasme, porque siempre lo he dicho: te cansa volver a perder", añadió.

El MetLife Stadium acogerá este jueves el partido entre Uruguay y Bolivia a partir de las 21 horas (1 GMT del viernes).

Con su decepción ante EE.UU., Bolivia no pudo poner fin a más de nueve años sin ganar un encuentro en Copa América (su último triunfo fue un 2-3 contra Ecuador en junio de 2015).

"En la interna lo único que queremos es ganar, lo único que queremos es poder cambiar los resultados", dijo el centrocampista.

"Sé que va a ser durísimo porque nos enfrentamos a hoy por hoy una de las mejores selecciones del mundo, es la realidad. Pero con estrategia, entusiasmo y ganas podemos equiparar muchas cosas. Otras que no, pero soy muy optimista para poder sacar un resultado, que es lo que nos hemos propuesto. Hace cuánto que juego Copa América y me encantaría ganar un partido. Bellísimo sería si fuera contra Uruguay, imagínate...", afirmó. EFE.

