Yoon afirma que el lanzamiento de globos norcoreanos y el acuerdo entre Moscú y Pyongyang son actos "anacrónicos"

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha denunciado este martes que el envío por parte de Corea del Norte de globos con desechos y que el acuerdo entre Moscú y Pyongyang, que incluye un pacto de cooperación a nivel de tecnología militar, son actos "anacrónicos" que van en contra del progreso de la historia. "Recientemente, Corea del Norte no ha dudado en emprender provocaciones tan despreciables e irracionales distribuyendo globos de basura. La semana pasada firmó un tratado integral de cooperación estratégica con Rusia, que inició la guerra e Ucrania, y prometió fortalecer la cooperación militar y económica en flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto no son más que actos anacrónicos", ha declarado. Yoon ha asegurado que su Ejército "mantendrá una firme disposición para garantizar que Corea del Norte no se atreva a desafiar a Corea del Sur bajo ninguna circunstancia y responderá de manera abrumadora y decisiva a cualquier provocación del Norte", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap. NUEVO LANZAMIENTO DE MÁS DE 300 GLOBOS Las autoridades de Corea del Sur han denunciado este martes un nuevo lanzamiento de más de 300 globos norcoreanos con desechos en su interior, sexta acción de este tipo en tan solo un mes y que tiene lugar tras el lanzamiento de panfletos contra el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, por parte de desertores desde el otro lado de la frontera. El Ejército surcoreano ha indicado que alrededor de un centenar de los globos han caído en la capital, Seúl, y en la parte norte de la provincia de Gyeonggi, cercana a la frontera entre las dos Coreas. Un análisis ha mostrado que no contenían sustancias tóxicas. Además, ha amenazado con retomar "en cualquier momento" las retransmisiones de propaganda mediante altavoces y ha advertido de que la implementación de dicha guerra psicológica dependería de la acción de Corea del Norte. El pasado viernes, la hermana de Kim Yong Un, Kim Yo Jong, pidió enviar más globos de este tipo después de que desertores norcoreanos lanzaran panfletos con propaganda. Desde el pasado 28 de mayo, las autoridades de Corea del Norte habrían lanzado cerca de 2.000 globos.

