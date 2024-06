Macron advierte de que los extremos llevan a la "guerra civil"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este lunes de que los extremos conducen a la "guerra civil", en referencia a las opciones de extrema derecha y extrema izquierda de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. "Los dos extremos" conducen "a la guerra civil", ha declarado Macron en un podcast en el que ha criticado tanto a la Agrupación Nacional como a La Francia Insumisa "y a quienes los siguen" en su entrevista en el podcast Génération Do It Yourself. "La respuesta de la extrema derecha" en términos de inseguridad "remite a la gente a una religión o a un origen, por eso divide y empuja a la guerra civil", ha apuntado. Por el contrario, La Francia Insumisa ofrece "una forma de comunitarismo", "pero detrás de ello también hay una guerra civil". "La solución nunca está en el rechazo al otro. Creo que es un peligro y por eso creo que tanto Agrupación Nacional como La Francia Insumisa responden a problemas reales (...), enfados reales, ansiedades reales", pero "en mi opinión, responden mal (...), aumentando los conflictos y la guerra civil". "Yo creo que hay respuesta a través de una mayor eficiencia, pero en la República", ha remachado. En respuesta, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha ha reprochado a Macron que "asusta a los franceses". "Un presidente de la República no debería decir eso", ha argumentado Bardella. El objetivo de su partido es acabar con la "inseguridad" que sienten "millones de franceses". Bardella ha subrayado que está "listo" para gobernar. "Quiero ser el primer ministro de todos los franceses (...), en particular de aquellos que piensan que el Estado los ha abandonado demasiado a menudo", pero también de "los franceses que provienen de otros horizontes políticos y que no nos voten". Mientras, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha apuntado este lunes que él no es "candidato a nada". "Hay un malentendido absoluto desde el principio. No me preocupa esta batalla. No estoy haciendo carrera (...). No soy candidato a nada", ha declarado en una entrevista en France 2. En cambio, ha mencionado a otros posibles candidatos de su partido como Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guetté, Éric Coquerel o Younous Omarjee.

Compartir nota: Guardar Nuevo