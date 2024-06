Bruselas acusa de abuso de posición a Microsoft por imponer 'Teams' a los usuarios de Office

La Comisión Europea ha acusado este martes formalmente gigante informático Microsoft de violar las reglas de competencia en la Unión Europea al vincular su aplicación para videollamadas 'Teams' con la instalación del software Office, una decisión que Bruselas toma tras considerar "insuficientes" los cambios que la compañía introdujo en respuesta al inicio de la investigación. "Nos preocupa que esté dando una ventaja indebida a su producto sobre el de competidores", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Competencia, Margrethe Vestager, quien ha avisado que es "esencial" proteger la libre competencia entre herramientas de comunicación en remoto porque también fomentan la innovación en el sector. Bruselas empezó a investigar formalmente el caso en julio de 2023 en respuesta a una renuncia de un competidor, Slack, para determinar si Microsoft concedía una "ventaja" competitiva desleal a ‘Teams’ al no dar la posibilidad a los clientes de elegir si incluir o no el acceso a ese producto cuando se suscriben a los paquetes de Office 365 o Microsoft 365. Además, los servicios comunitarios creen que esta ventaja puede haber reforzado las limitaciones a la interoperabilidad entre sus paquetes y las ofertas de otros competidores de Teams. Esta práctica puede haber impedido a los rivales de la plataforma de videollamadas de Microsoft competir e innovar en un plano de igualdad, lo que perjudica a los clientes del espacio económico europeo. A raíz de la investigación formal lanzada por Bruselas, Microsoft introdujo algunas modificaciones en la forma de distribuir ‘Teams’ para desvincularlo de su paquete Office, pero los servicios comunitarios ven "insuficientes" los ajustes comprometidos y reclaman más cambios para cumplir con las reglas de competencia de la Unión Europea. A partir del envío del pliego de cargos, la compañía puede ahora enviar sus argumentos de defensa, aunque Bruselas no tiene un plazo definido para concluir el caso. Si tras la defensa de Microsoft los servicios comunitarios confirman que hay una infracción, podrán imponer una multa a la firma norteamericana de hasta un 10% de su volumen de negocio anual en todo el mundo.

