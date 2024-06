Un candidato a la Presidencia iraní promete "evitar el trato injusto" a las mujeres por la 'Policía de la moral'

El candidato a la Presidencia iraní Masud Pezeshkian, el único de los seis con un perfil reformista, ha prometido este domingo "evitar el trato injusto de niñas y mujeres en las calles", en referencia a la 'Policía de la moral' y su despliegue para controlar la vestimenta de las mujeres, incluido el uso del 'hiyab'. "Prometo evitar el trato injusto de niñas y mujeres en las calles. Prometo que el honor y la categoría de los atletas y homenajeados de este país permanecerán y seguirán siendo queridos para que no los olvidemos, y también prometo que daré seguimiento a los problemas y preocupaciones de las zonas deprimidas, de los campesinos y de los trabajadores de todos los que viven en este país", ha expresado durante un acto de campaña, según recoge la agencia de noticias iraní Tasnim. Además, Pezeshkian ha criticado la "discriminación" y la "injusticia" que existen en la sociedad iraní, que evitan una colaboración social encaminada a lograr una sociedad próspera. También ha asegurado que no permitirá la expulsión de profesores y estudiantes "sin razones", en referencia a aquellas expulsiones de voces críticas ocurridas durante las protestas por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia tras ser detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo en septiembre de 2022, hecho que desató unas grandes movilizaciones de protesta en Irán. Unos días antes, el candidato también prometió intentar detener las actuaciones de la 'Policía de la moral', aunque aseguró que primero tiene que "intentar convencerles", según el portal de noticias Irán Wire. Durante el verano de 2023, las autoridades iraníes anunciaron el redespliegue de la 'Policía de la moral' en las calles del país en el marco de una nueva campaña para controlar la vestimenta de las mujeres. El código de vestimenta de las mujeres se ha convertido en fuente de un intenso debate dentro de la sociedad iraní, en donde los sectores más tradicionalistas han amenazado con tomar medidas si el Gobierno no ponía freno a una supuesta relajación de las normas, en especial en las grandes ciudades. Irán celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio para elegir al sucesor del fallecido presidente, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero junto al ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian, y el resto de ocupantes del aparato, que se estrelló en una zona boscosa de la provincia de Azerbaiyán Oriental (noroeste).

