Deschamps: "Mbappé mejora cada día, tiene tantas ganas de jugar como ante Países Bajos"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, tampoco quiso confirmar el regreso del delantero Kylian Mbappé, que sufrió una fractura nasal en el primer partido de la Eurocopa, a la alineación titular para el partido de este martes contra Polonia, aunque "mejora cada día" y no le molesta demasiado la máscara salvo en la visión. El nuevo jugador del Real Madrid se rompió la nariz en los compases finales de la victoria inicial por 1-0 ante Austria y luego se sentó en el banquillo en el empate sin goles ante los Países Bajos. Polonia ya está eliminada, pero Francia necesita evitar cualquier tropiezo para asegurarse el pase y tratar de hacerlo como primera del Grupo D. "No oculto que tiene tantas ganas de jugar como contra Países Bajos. Está mejor y mejora cada día, hace las sesiones y el hematoma ha desaparecido y cada vez está más acostumbrado a la mascarilla", expresó Deschamps en rueda de prensa. El técnico confirmó que al delantero "no" le molesta la máscara para respirar, pero "sí en la visión en determinadas situaciones". "Es su campo de visión, en determinadas situaciones, el que puede verse alterado y esto puede hacerle perder una décima de segundo. Hay que acostumbrarse, es un poco como tener gafas 3D, aunque las tecnologías han mejorado y permiten que las máscaras sean lo más finas posible", advirtió. Por otro lado, Deschamps habló sobre Antoine Griezmann, al que vio "mejor" en el segundo partido. "Si hubiera marcado una de sus dos oportunidades, habría cambiado la visión del partido. Antoine ha tenido una temporada muy cargada y ahora son partidos donde hay mucha intensidad y de alto nivel y no es fácil", subrayó

