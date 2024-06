Domingo, 23 de junio de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Mueren cinco palestinos en bombardeos israelíes de madrugada contra ciudad de Gaza y Rafah

Jerusalén (EFE).- Al menos cinco palestinos murieron esta madrugada a causa de las operaciones israelíes, concentradas durante la noche en Rafah, en el extremo meridional de la Franja, y en la ciudad de Gaza, al norte, según recogió la agencia palestina de noticias Wafa. "Tres ciudadanos murieron y otros resultaron heridos, incluidos niños y mujeres, en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio residencial cerca de la Torre Al Jawhara", los restos de un emblemático edificio -bombardeado en 2014- de oficinas en el centro de la capital gazatí, informó Wafa. Junto a ellos, la agencia recogió la muerte de otras dos personas tras el ataque contra una vivienda en Al Shati, zona en la que un bombardeo ya mató ayer a otros 24 gazatíes.

ISRAEL PALESTINA

El ministro de Defensa israelí viaja a EEUU para debatir el desarrollo de la guerra

Jerusalén (EFE).- El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, viajó anoche a Estados Unidos para reunirse con el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, y debatir "el desarrollo en Gaza y Líbano", según un comunicado del ministerio emitido esta mañana. Antes de subir al avión, el titular de Defensa israelí aseguró que el país está "preparado para cualquier acción requerida en Gaza, Líbano, y áreas adicionales". "La transición a la 'Fase C' en Gaza es de gran importancia", añadió Gallant, en referencia al último paso para Israel de cara a la guerra en la Franja, enfocado a crear un nuevo régimen de seguridad en ella que salvaguarde también a la población israelí.

ISRAEL LÍBANO

Israel mata a un miembro de Hamás y de Jamaa al Islamiya en el Líbano

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de la muerte de Ayman Ratma, miembro tanto de Hamás como del grupo suní libanés Jamaa al Islamiya, en un ataque aéreo selectivo contra su vehículo cerca de la ciudad de Khiara, a 40 kilómetros de la frontera con el Líbano. Israel asegura que Ratma se disponía a atacar en Israel de forma "inmediata" y que ya había participado en otros ataques anteriores, sin ofrecer pruebas o dar detalles al respecto. Por el momento, Hamás no se ha manifestado al respecto ni reivindicado a Ratma como uno de sus afiliados.

UCRANIA GUERRA

Ucrania golpea un puesto de mando ruso en Bélgorod y derriba misiles sobre Kiev

Kiev (EFE).- Las Fuerzas Armadas ucranianas informaron este domingo de un ataque contra un puesto de mando ruso en la región fronteriza de Bélgorod y del derribo de dos misiles enemigos -de un total de tres- lanzados contra la región de Kiev. El Estado Mayor del Ejército ucraniano anunció que la Fuerza Aérea, en cooperación con otros componentes militares, atacaron la pasada noche con éxito el puesto de mando de una brigada de fusileros motorizada rusa, situado en Nejotiivka, en la región de Bélgorod. "El objetivo fue golpeado con éxito", señaló el parte castrense que afirmó que se registraron "explosiones".

FILIPINAS CHINA

Marcos: Filipinas "no instigará a la guerra" ni se "rendirá", tras incidente con China

Bangkok (EFE).- El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., afirmó este domingo que su país "no instigará a la guerra" ni se "rendirá" ante ninguna potencia, después de un incidente entre barcos del archpiélago y guardacostas chinos en aguas disputadas que ha elevado la tensión con Pekín. "No estamos por la labor de instigar a la guerra. Nuestra ambición es proveer de una vida próspera y pacífica a los filipinos", subrayó Marcos Jr. durante una visita a las tropas del Ejército estacionadas en Palawan, al sur del país, costa bañada por el mar de China Meridional, donde Manila mantiene disputas territoriales con Pekín. "Pero, a la vez, nos mantenemos firmes. Nuestra postura pacífica no debe ser confundida con rendición", añadió.

EEUU JUSTICIA

La defensa pide a la corte una condena de 40 años para el expresidente hondureño Hernández

Nueva York (EFE).- La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) pidió a la corte federal en Nueva York, donde será sentenciado el miércoles por narcotráfico, que imponga al exmandatario, que enfrenta hasta cadena perpetua, una condena de 40 años en prisión. Su abogado Renato Stabile, asignado por el tribunal, propuso este sábado al juez Kevin Castel, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York que preside este caso, una sentencia máxima de 40 años para su cliente. "Hernández tiene 55 años así que una sentencia de 40 años equivalen a una vida", afirmó en un extenso documento de 159 páginas, que va acompañado por una carta de Hernández al magistrado federal en la que reitera su inocencia y expone los "errores", "fallos" e "injusticias" que considera se cometieron durante el proceso en su contra.

ALEMANIA ARGENTINA

Milei pregona en Alemania el éxito de su ajuste en vísperas de breve encuentro con Scholz

Hamburgo (Alemania) (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este sábado que ha ganado a los "socialistas" con "el ajuste fiscal más grande de la historia de Argentina", al recoger una medalla en Hamburgo en vísperas de una reunión breve con el canciller Olaf Scholz, cuya agenda ha quedado reducida al mínimo. "El motivo por el que los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo", dijo Milei en su discurso de aceptación de la medalla concedida por la Sociedad Hayek, de corte ultraliberal, haciendo referencia a su receta económica.

VENEZUELA ELECCIONES

Maduro llama a los migrantes a regresar a Venezuela, que será "el asombro de Sudamérica"

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este sábado su llamado a los migrantes de este país a regresar a la nación caribeña, que será, según expresó el también candidato a la reelección, el "asombro de Sudamérica". "Pasamos roncha (dificultades), pero dura, y ya vamos mejorando, recuperándonos, por eso yo le he dicho a todos esos venezolanos, a todos, donde estén, (...) vénganse", dijo el jefe de Estado durante un acto en una localidad de Caracas, transmitido por el canal estatal VTV. Maduro, quien buscará su segunda reelección en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, aseguró que lo "peor va quedando atrás" y "lo que viene para Venezuela es grande, es crecimiento, prosperidad, bienestar y humanidad".

PARÍS MODA

Dries Van Noten se despide a lo grande en la pasarela de París

La Courneuve (Francia) (EFE).- Dries Van Noten se despidió a lo grande este sábado de las pasarelas con la presentación de la última colección firmada por su mano, en la Semana de la Moda de París, en un desfile en el que estuvo acompañado por algunos ilustres colegas. Sobre miles de finísimas láminas de aluminio que formaban una pasarela, destacaron abrigos de corte perfecto, transparencias y estampados, tres de sus clásicos, en esta colección masculina primavera-verano 2025, la obra final de Van Noten (Amberes, 1958). En una gran nave industrial en La Courneuve, a unos 15 kilómetros de París, su desfile clausuró la jornada de este sábado, con una gran fiesta.EFE

int/jgb