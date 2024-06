Un tribunal bielorruso condena a 20 años de prisión a un opositor en el exilio

Un tribunal bielorruso ha condenado este jueves a 20 años de prisión al opositor Franak Viachorka, que vive en el exilio en Vilna (Lituania), por cargos de traición al Estado e insultos al presidente. "Hoy, el 'tribunal' de (Alexander) Lukashenko me condenó in absentia a 20 años de prisión. Por traición al Estado, "insultar a Lukashenko" y otras acusaciones inventadas", ha anunciado este jueves el propio Franak Viacorka. En un mensaje en su cuenta de la red social X, este asesor de la líder opositora Svitalana Tsikhanouskaya ha denunciado que el proceso judicial es una "farsa" y ha acusado al presidente bielorruso de ser un "fraude", cuyo "terror" no le "impedirá luchar por una Bielorrusia libre". Tsikhanouskaya reside también en la capital de Lituania, además de otras figuras de la oposición bielorrusa que huyeron del país tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, unos comicios que, según la oposición, fueron manipulados y que la Unión Europea describió como "ni libres ni justas".

