Empieza la campaña para las elecciones presidenciales de Ruanda con Kagame como favorito

Kigali, 22 jun (EFE).- La campaña para las elecciones presidenciales de Ruanda del próximo 15 de julio empezó este sábado con la celebración de mítines, entre ellos el del presidente del país, Paul Kagame, gran favorito para alzarse con la vitoria.

Unos 9,5 millones de votantes se han registrado para los comicios, en los que coincidirán por primera vez las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Kagame, de 66 años, inició su campaña en el distrito de Musanze (norte), donde fue recibido por miles de seguidores que vistieron los colores rojo, blanco y azul del gobernante Frente Patriótico de Ruanda (FPR).

"La democracia significa elegir lo que es correcto para uno, lo que uno quiere y tener libertad para elegir", afirmó el mandatario, que lleva 24 años en el poder y que dijo que quería "dar las gracias" a la multitud y "no hacer campaña por votos".

"En todas las tareas que me encomendasteis, cumplí las expectativas, pero por todo lo que no logré, podéis estar de acuerdo en que compartimos la responsabilidad. En este contexto, no podéis culparme sólo a mí. En las cosas buenas que logramos, estuvimos juntos. Y nuestros fracasos, si los hubo, los comparto con vosotros", añadió.

Kagame competirá por la Jefatura del Estado con Frank Habineza, líder de la única formación que ejerce cierta oposición al Gobierno, el Partido Verde Democrático de Ruanda (DGPR), y Philippe Mpayimana, un candidato independiente y poco popular.

Los expertos prevén una victoria amplia del presidente, que dirige con mano de hierro Ruanda desde el año 2000.

Después de varios cambios constitucionales aprobados por referéndum, el mandatario podría presentarse a otras dos elecciones y mantenerse en el poder hasta 2034.

En las tres elecciones a las que ha concurrido hasta el momento (2003, 2010 y 2017), Kagame ha vencido con más del 90 % de los votos.

Entre los aspirantes presidenciales que no han podido concurrir a estas elecciones destacan Victoire Ingabire, que estuvo encarcelada durante seis años, desde 2012 hasta 2018, y fue condenada por "negación del genocidio" de 1994, así como la activista por los derechos de las mujeres Diane Rwigara.

Rwigara estuvo un año en prisión en 2017, acusada de insurrección y falsificación de firmas, entre otros cargos.

Desde su llegada al poder, Kagame ha conseguido el reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción del país tras el genocidio de 1994, que causó la muerte de al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos de su Gobierno.

Críticos del Gobierno de Ruanda han sido asesinados o han desaparecido por motivos que la oposición ha descrito como "políticos". EFE

cn/pa/psh

(foto)