Tedesco: "Acabe muy impresionado con España"

Leipzig (Alemania), 21 jun (EFE).- Domenico Tedesco, seleccionador de Bélgica, aseguró este viernes en rueda de prensa que acabó "muy impresionado" con la selección española tras ver el partido que ganó a Italia 1-0 y en el que el conjunto transalpino "pudo haberse llevado un resultado en contra más grande".

El técnico italiano del conjunto belga aplaudió el juego de los hombres dirigidos por Luis de la Fuente y avisó del peligro que tendrá para el resto de selecciones: "Vi el partido y acabé muy impresionado con España. Tuvieron muchas oportunidades y el resultado en contra para Italia pudo ser más amplio. No fue fácil para Italia. Para ninguna selección será fácil jugar contra España si está en esas condiciones", dijo.

También habló sobre su próximo enfrentamiento ante Rumanía y dijo que algunos no la "conocían" antes de la Eurocopa y señaló que no es fácil jugar ante Ucrania y derrotarla 3-0 como hizo el equipo de Edward Iordanescu. "Hemos visto ocho partidos de Rumanía, no perdieron en la fase de clasificación. Tengo mucho respeto por nuestro oponente. Tienen jugadores como Stanciu, Dragus... Tienen cualidades", manifestó.

Asimismo, reconoció que habló con Romelo Lukaku, que falló tres goles claros ante Eslovaquia y después marcó otros dos que fueron anulados: "Tuvimos una larga conversación después del entrenamiento. Hablamos a menudo, es uno de los jugadores más importantes. Tenemos una buena relación. Todavía tiene mucha confianza. Y hay que recordar que metió dos goles, pero fueron anulados".

Tedesco también afirmó que no quiere hacer cálculos en los dos próximos partidos para alcanzar los octavos de final porque su equipo primero "tiene que hacer los deberes" y después mirar al resto de encuentros.

Por último, confirmó que Axel Witsel no estará en el partido frente a Rumanía por una lesión que arrastra desde el inicio de la Eurocopa. Parecía que el jugador del Atlético de Madrid estaba por el buen camino para culminar su recuperación, pero Tedesco frenó la euforia: "Otra vez tiene problemas en la misma zona (un aductor)", confirmó. EFE

jjl/jl