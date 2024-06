La Casa Real dice que otorgar el título de 'Real' a l'Acadèmi de sa Llengo no supone identificación con sus actividades

La Casa Real ha defendido que conceder el título de 'Real' a l'Acadèmi de sa Llengo no supone necesariamente una identificación con las actividades que haya realizado o en el futuro promueva esta entidad y ha lamentado la confusión que alrededor de la distinción se haya podido generar. Tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament, la Casa Real ha añadido que de la lectura de la iniciativa se desprende una interpretación de la concesión "totalmente ajena" a la intención con que se otorga esta distinción. En la iniciativa, impulsada por MÉS per Mallorca, se recordaba que siguiendo el Estatut d'Autonomia, la lengua propia de Baleares es el catalán y la UIB es la única institución consultiva en materia lingüística. "Nada hay en tal concesión que pueda considerarse contrario a las disposiciones contenidas en el artículo 4 del Estatut d'Autonomia", responde la institución. Zarzuela ha explicado, en un escrito dirigido al Parlament, que las distinciones se conceden, previa solicitud, a múltiples entidades provenientes del ámbito artístico, deportivo, cultural o económico que sostienen su labor en el tiempo.

