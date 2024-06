Albares rechaza amenaza de Hezbolá contra Chipre y reconoce preocupación por una posible escalada en Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado las amenazas lanzadas por Hezbolá contra Chipre y ha reconocido la preocupación del Gobierno ante una posible escalada en Líbano, tras el aumento de la tensión en los últimos días entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés. "Nosotros no vamos a hacer nada que pueda favorecer una escalada, vamos a hacer todo para prevenirla y desde luego rechazamos también amenazas como las de Hezbolá hacia un país de la Unión Europea como es Chipre", ha sostenido el ministro en rueda de prensa con el primer ministro qatarí, jeque Mohamed Abdulrahmán al Thani. El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, aseguró que la milicia se considera "en estado de guerra con Chipre". "Abrir aeropuertos y bases chipriotas al enemigo israelí para atacar Líbano significaría que el Gobierno chipriota es parte de la guerra", advirtió, tras denunciar el uso de estas instalaciones por parte de Israel. Albares ha admitido que las imágenes diarias de intercambio de disparos desde ambos lados de la frontera libanesa es una situación que preocupa al Gobierno y que sigue "muy de cerca". Líbano, ha incidido el ministro, es un país particularmente frágil y "el riesgo de escalada es especialmente importante". Por otra parte, ha indicado que el Gobierno tiene intención de formalizar "en los próximos días" su participación en la causa abierta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunto incumplimiento de la Convención contra el Genocidio en su ofensiva militar en Gaza. Según ha explicado, el documento "está totalmente finalizado y redactado" pero si no se ha presentado ya en La Haya es porque otros países que también van a dar este paso, como Chile, han pedido "intercambiar opiniones sobre los argumentos jurídicos" y al Gobierno le ha parecido "interesante" hacerlo. "Será en los próximos días que lo formalizaremos, no esperaremos ya mucho más", ha asegurado. QATAR ELOGIA EL RECONOCIMIENTO DE PALESTINA Por su parte, el primer ministro qatarí, que también ostenta la cartera de Exteriores, ha tenido palabras de elogio hacia España por el reciente reconocimiento de Palestina como Estado. A su juicio, se trata de un "paso histórico" muy apreciado por Qatar y por el resto de países árabes porque se trata de la "causa justa" de Palestina. "No es algo simbólico", ha esgrimido, incidiendo en que "España ha dado un ejemplo ético y valiente" y que envía "un mensaje importante" al resto de países, al tiempo que pone de manifiesto la apuesta del Gobierno por la defensa del Derecho Internacional y por que se abandonen los dobles raseros "a la hora de juzgar las causas" y se deje de tomar decisiones en base a la raza o la religión. "En el siglo XXI tiene que haber un sistema internacional multilateral donde se aplica el Derecho Internacional y no queda nadie fuera", ha recalcado.

Compartir nota: Guardar Nuevo