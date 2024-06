Luis Alfonso de Borbón desvela que Luis Miguel y Paloma Cuevas "ya se han casado en Las Vegas"

A pesar de la seriedad que suele mostrar en sus apariciones públicas, Luis Alfonso de Borbón tiene un gran sentido del humor; y en esta ocasión ha presumido de ello ante las cámaras durante 'La noche del disfrute' de los Beef Awards en la plata de toros de Las Ventas cuando le preguntamos por los rumores de boda de sus íntimos amigos Paloma Cuevas y Luis Miguel: "Ya se han casado en Las Vegas" ha revelado entre sonrisas ante la estupefacción de Margarita Vargas, que no daba crédito a que su marido hubiese gastado tal broma a la prensa. "Sí, están casados. Estuvimos nosotros allí también. ¿No visteis las fotos o qué? Ya os mandaré unas fotos si queréis" añadía conteniendo la risa mientras la venezolana exclamaba "¡mucho sentido del humor! Demasiado". "¿Qué boda? Si no hubo boda" ha aclarado la mujer de Luis Alfonso dejando claro que se trataba tan solo de un 'vacile' del duque de Anjou a la prensa. No es el único tema sobre el que nos ha hablado el bisnieto de Franco. Por un lado, nos ha contado que su madre, Carmen Martínez-Bordiú, se encuentra "muy bien". "Está muy tranquila y muy a gusto en Portugal" ha revelado, dejando entrever que por el momento la socialité no se plantea regresar a nuestro país. Y por el otro, ha hecho balance de la labor de Felipe VI en el décimo aniversario de su proclamación: "Creo que los reyes y la institución monárquica es muy importante para España. Todo lo que sea celebrar y poder seguir celebrando, bienvenido sea". "Vosotros podéis juzgarlo, pero yo creo que lo está haciendo bien y de la misma manera que lo hizo su padre y que lo han hecho otros reyes anteriormente" ha añadido, evitando valorar la ausencia de los Reyes Eméritos en un día tan especial para la Corona.

