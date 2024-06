Terelu Campos se pronuncia sobre su enfado en la misa homenaje a su madre

Con su madre todavía muy presente, Terelu Campos y Carmen Borrego han querido homenajear a María Teresa Campos organizando una misa en su memoria en la iglesia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón con motivo de su 83 cumpleaños, que hubiese cumplido este 18 de junio y que es el primero tras su fallecimiento en septiembre de 2023. Un recuerdo muy especial a la emblemática periodista que sus hijas pretendían que fuese en la más estricta intimidad y con la presencia tan solo de su familia y amigos más cercanos. Sin embargo, dicho homenaje trascendía a la prensa y Terelu y Carmen se veían rodeadas de una nube de cámaras y micrófonos a su llegada a la iglesia, reaccionando en el caso de la madre de Alejandra Rubio con un enfado indisimulado a la expectación creada en torno a un acto privado. Tras la misa, las hermanas Campos se reunían con su entorno más íntimo -Rocío Carrasco y Fidel Albiac a la cabeza- en una terraza cercana a la Iglesia para brindar por el cumpleaños de su madre y recordar anécdotas de María Teresa. Y lejos de caras largas y disgusto, Terelu se dejaba ver de lo más relajada y sonriente con sus amigos. Y al abandonar el lugar tras varias horas tomando algo en buena compañía, la tertuliana ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre su enfado durante el homenaje. "No tengo nada que decir de un acto privado, pero no me ha molestado que os hayáis enterado los medios" ha explicado, dejando entrever que el motivo de su disgusto es que gente 'cercana' haya filtrado lo que iba a ser algo íntimo tan solo para los más cercanos.

