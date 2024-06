Primeras palabras de Pedro García Aguado tras ganar 'Supervivientes 2024'

Tras una final de infarto en la que las emociones han estado a flor de piel y en la que Rubén Torres ha vuelto a coronarse como el 'líder de líderes' al vencer las últimas pruebas de esta edición, Pedro García Aguado se convertía en el flamannte ganador de 'Supervivientes 2024' al imponerse, tras una reñida y masiva votación en la que la audiencia se volcó con el exjugador de waterpolo, al bombero de Badalona tras la eliminación primero de Arkano, y después de Marieta. Emocionadísimo y muy orgulloso por haber podido demostrar que las cosas no son como empiezan sino como terminan, por sobreponerse a los durísimos momentos que vivió durante el reality, y por servir de ejemplo a tantas personas que -como él en su día- han llegado a tocar fondo, el coach anunciaba que piensa ayudar a mucha gente con los 200.000 euros de premio. Todavía con la piel de gallina y sin llegar a creerse su victoria en una de las ediciones más trepidantes de la historia de 'Supervivientes', Pedro ha atendido a los micrófonos de Europa Press a las puertas de Mediaset tras la gala y ha revelado cómo se encuentra tras haber cumplido este sueño: "Este premio significa el esfuerzo, la perseverancia... No me lo esperaba, había competidores muy muy muy fuertes aunque los últimos días ya me lo iba creyendo un poco más" ha confesado con una gran sonrisa. Una victoria que el exjugador de waterpolo dedica "A mi madre, que en paz descanse, y a mi padre, y su mujer, y mis hijas, y todos mis amigos". "Y a toda la gente que está luchando por recuperarse de la adicción. Se puede, se puede. Yo hace 21 años me recuperé, o sea que ahora tengo que seguir siendo un ejemplo para esas personas" ha afirmado muy emocionado.

