JPMorgan elimina tope a bonos de banqueros en el Reino Unido

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. se unió a su rival Goldman Sachs Group Inc. y eliminó un límite a las bonificaciones de los banqueros de Londres, lo que allana el camino para que los altos funcionarios de la empresa ganen sueldos aún mayores.

La medida permitirá a los banqueros de JPMorgan ganar bonos de hasta 10 veces su sueldo base, según una fuente familiarizada con la medida. Esto supone un cambio con respecto al límite actual, que restringe las bonificaciones de ciertos empleados a dos veces su salario fijo, y se produce después de que el Gobierno británico eliminara el año pasado el límite que impuso por mucho tiempo a las bonificaciones de los banqueros.

“Creemos que hemos desarrollado una de las estructuras salariales más atractivas y equilibradas del sector”, indicó un portavoz de JPMorgan en un comunicado. “El salario fijo seguirá siendo muy competitivo y tendremos un amplio margen para recompensar adecuadamente a los empleados con mejor desempeño”.

La medida de JPMorgan, que fue informada inicialmente por Sky News, es la última señal de que el sector financiero londinense comenzó el proceso de reajuste de las bonificaciones de legiones de grandes operadores y banqueros de inversión, medidas que podrían significar que sus compensaciones pronto se parecerán más a los paquetes salariales cargados de bonificaciones de sus homólogos neoyorquinos.

Los bancos han advertido que será difícil adaptarse a un mundo sin el tope de las bonificaciones, porque muchas entidades financieras ya han modificado sus estructuras de compensación y han aumentado los salarios fijos de sus banqueros para adaptarse al límite.

Por el momento, JPMorgan no tiene previsto modificar sustancialmente el salario fijo de sus empleados del Reino Unido, según una fuente familiarizada con el tema, que pidió no ser identificada comentando asuntos de personal. Los empleados del banco prefieren esa estructura porque les da más estabilidad para gestionar sus gastos mensuales, señaló la persona.

Esto difiere de los planes de los ejecutivos de Goldman, que el mes pasado advirtieron a los banqueros que la eliminación del límite de la era de la UE a las bonificaciones supondría una reducción de la remuneración fija, según Sky News. Sin embargo, el banco neoyorquino permite ahora a sus mejores operadores y negociadores del Reino Unido ganar bonos hasta 25 veces superiores a su salario base, según el informe.

El límite de las bonificaciones fue introducido por la Unión Europea en 2014 y limitaba los bonos de los llamados tomadores de riesgos materiales a dos veces su salario anual. Su objetivo era frenar la asunción excesiva de riesgos en el sector bancario después de la crisis financiera de 2008.

La eliminación del límite por parte de las autoridades británicas el año pasado fue parte de una iniciativa más amplia para hacer que la Gran Bretaña post-Brexit fuera más atractiva como centro financiero. Bloomberg inicialmente en abril que JPMorgan y Goldman Sachs estaban revisando sus políticas salariales para sus empleados de Londres como consecuencia de la eliminación del tope por parte del Gobierno.

