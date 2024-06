UEFA sanciona a Albania con 37.000 euros de multa por comportamiento de su afición

Dortmund, 18 jun (EFE).- La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA impuso a la Federación Albanesa de Fútbol una multa de 37.375 euros por los incidentes ocurridos durante el partido de primera ronda de la final de la Eurocopa contra Italia, disputado en el estadio de Dortmund el 15 de junio de 2024.

La sanción de la UEFA, que llega horas después de la impuesta a los croatas por valor de casi 88.000 euros, radica en el comportamiento de algunos aficionados albaneses que encendieron bengalas durante el partido, arrojaron objetos al campo, difundieron mensajes inapropiados, además de la interrupción del partido por un aficionado durante el segundo tiempo del partido.

La multa a los croatas, según explicó UEFA, fue impuesta por el lanzamiento de vasos de plástico (63.875 euros) y por encender artefactos de pirotecnia como bengalas durante el encuentro (24.000 euros).

Las decisiones completas del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA para Albania fuero las siguientes: Multa de 10.000 por encender bengalas; de 12.375 euros por lanzar objetos; de 5.000 euros por invadir el campo y de 10.000 euros por difundir mensajes inapropiados para un evento deportivo.

La Federación Albanesa de Fútbol aprovechó para mandar un mensaje a su afición.

"Hacer un llamamiento a todos los aficionados albaneses para que sean más responsables y eviten que se produzcan estos incidentes y disturbios totalmente evitables, que pueden acarrear sanciones económicas y dañar la imagen de Albania y del fútbol albanés. Además, la AFL informa a los aficionados albaneses que durante los partidos no se permiten mensajes de carácter no deportivo (político, étnico, etc.)", explicó el organismo deportivo. EFE

